இளம் வயதில் நிக்கோட்டின் பயன்பாடு மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் - சுவாச மருத்துவர் எச்சரிக்கை
புகையிலை காரணத்தினால் ஆண்டுதோறும் 70 லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : May 30, 2026 at 3:11 PM IST
சென்னை: இளம் வயதில் நிக்கோட்டின் பயன்பாடு மூளை வளர்ச்சியையும், மனநலத்தையும் பாதிக்கக்கூடும் என சுவாச மருத்துவர் டாக்டர் ஆர். நரசிம்மன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சர்வதே அளவில் மே 31-ம் தேதி புகையிலை ஒழிப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. புகையிலை பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் உடல் பாதிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இத்தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.
அப்போது, இந்திய சுவாச ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை தலைவர் மற்றும் மூத்த சுவாச மருத்துவர் டாக்டர் ஆர்.நரசிம்மன், புகையிலை பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் விளைவுகள், உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே எவ்வாறு கண்டறிந்து தடுக்கலாம், புகையிலை பழக்கத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆகியவற்றை பற்றி எடுத்துரைத்தார்.
அவர் பேசுகையில், “இளம்வயதில் நிக்கோட்டின் பயன்பாடு மூளை வளர்ச்சியையும் மனநலத்தையும் பாதிக்கக்கூடும். இந்தியாவில் சிகரெட், பீடி, மெல்லும் புகையிலை மற்றும் வேப்பிங் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் புகையிலை பயன்பாடு சமூகத்திற்கும் சுகாதார அமைப்பிற்கும் மிகப்பெரிய சுமையாக இருக்கிறது. இளைஞர்களை புகையிலை பழக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க பெற்றோர், பள்ளிகள், மருத்துவர்கள், அரசு, ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
“உலக புகையிலை ஒழிப்பு நாள் 2026-இன் முக்கிய நோக்கம் இளைஞர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களை புகையிலை மற்றும் நிக்கோட்டின் பழக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பதாகும். உலகளவில் தடுக்கக்கூடிய மரணங்களின் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக புகையிலை இருக்கிறது. புகையிலை பயன்பாடினால் ஆண்டுதோறும் 70 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழக்கின்றனர்.
நுரையீரல் புற்றுநோய், சிஓபிடி (COPD), இதய நோய், பக்கவாதம், காசநோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுவாச நோய்களுக்கு புகைப்பிடித்தல் நேரடி காரணமாக இருக்கிறது” என தெரிவித்தார்.
மேலும், “பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே புகைப்பிடித்தல் மற்றும் “வேப்பிங்” பயன்பாடு அதிகரித்து வருவது மிகுந்த கவலையளிக்கிறது. இன்றைய புகையிலை மற்றும் நிக்கோட்டின் பொருட்கள் வண்ணமயமான பொதிகள், பழவகை வாசனைகள், சமூக ஊடக விளம்பரங்கள் மற்றும் பிரபலங்களின் மறைமுக விளம்பரங்கள் மூலம் இளைஞர்களை கவரும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
நண்பர்களின் தாக்கம், ஆர்வம், மன அழுத்தம் மற்றும் வேப்பிங் பாதுகாப்பானது என்ற தவறான நம்பிக்கை காரணமாக பல இளைஞர்கள் இந்த பழக்கத்திற்கு ஆளாகின்றனர். வேப்பிங் பழக்கமும் நுரையீரல் பாதிப்பு, ஆஸ்துமா மோசமாதல், நிக்கோட்டின் அடிமைத்தனம் மற்றும் எதிர்காலத்தில் சிகரெட் பழக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
இளைஞர்கள் மத்தியில் புகைப்பழக்கத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பது குறித்துப் பேசிய அவர், ”புகையிலை விளம்பரங்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அருகில் புகையிலை விற்பனை ஆகியவற்றிக்கு கடுமையாக தடை விதிக்க வேண்டும்.
மேலும், மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், புகையிலை பழக்கத்தை நிறுத்த ஆலோசனை மற்றும் சிகிச்சை மையங்கள், விளையாட்டு, யோகா மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகளை ஊக்குவித்தல், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் புகையிலை இல்லாத முன்னுதாரணங்களாக இருப்பது
போன்ற நடவடிக்கைகள் சமூகத்தில் அவசியம்.
ஆரோக்கியமான, புகையிலை இல்லாத தலைமுறையை உருவாக்க நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்” என அவர் தெரிவித்தார்.