புகையிலைப் பழக்கத்தை தவிர்க்க பயன்படும் 'நிகோட்டின் சூயிங்கம்' - வல்லுநர்கள் கூறும் தீர்வு

புகையிலை பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், சர்வதேச அளவில் புகையிலை ஒழிப்பு தினம் இன்று (மே 31) அனுசரிக்கப்படுகிறது.

Published : May 31, 2026 at 8:41 AM IST

By- இரா.சிவக்குமார்

சென்னை: புகையிலைப் பழக்கத்தைக் கைவிட நினைக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் 'நிகோட்டின் சூயிங்கம்' ஓரளவுக்குத் தீர்வைத் தருகிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

இன்று உலகம் முழுவதும் பெரும் சவாலாக எழுந்துள்ள புகையிலைப் பழக்கத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வர பல்வேறு உலக நாடுகள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், இந்தியாவில் எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் என்னென்ன, புகையிலை, இ-சிகரெட் ஆகியவற்றினால் ஏற்படும் தீமைகள், இதிலிருந்து மீள நிகோட்டின் சூயிங்கம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

புகையிலை ஒழிப்பு தினம் 2026

உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 31-ம் தேதியை உலக புகையிலை ஒழிப்பு தினமாக அறிவித்து, பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது. உலக அளவில் 130 கோடி பேர் ஏதாவது ஒரு வகையில் புகையிலைப் பழக்கத்திற்கு ஆட்பட்டவர்களாக உள்ளனர். அவர்களில் 80 லட்சம் பேர் ஆண்டு தோறும் உயிரிழக்க நேரிடுகிறது. 70 லட்சம் பேர் நேரடி புகையிலைப் பழக்கத்தாலும், 12-13 லட்சம் பேர் பிறர் வெளியிடும் புகையை சுவாசிப்பதால் பாதிப்பிற்கு ஆளாகின்றனர்.

அதிக புகையிலை நுகரும் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 2வது இடம்

உலகின் மொத்த புகையிலையைப் பயன்படுத்துவோரில் பெரும்பாலானோர் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் உள்ள நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள். உலகிலேயே அதிக புகையிலை நுகரும் நாடுகளில் 2ஆம் இடத்தில் இந்தியா உள்ளது என உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்தியாவில் 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 26.7 கோடி பேர் புகையிலைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள். இது நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 29 விழுக்காடு ஆகும். ஆண்களில் சுமார் 42 முதல் 48 சதவீதம் பேரும், பெண்களில் 14 முதல் 20 சதவீதம் பேரும் புகையிலையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதன் காரணமாக இந்தியாவில் மட்டும் ஆண்டுக்கு சுமார் 13.5 லட்சம் பேர் புகையிலை தொடர்பான நோய்களால் உயிரிழக்கின்றனர் என உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. சராசரியாக 2 நிமிடங்களுக்குள் 3லிருந்து 4 இறப்புகள் புகையிலைப் பழக்கத்தால் நிகழ்கின்றன.

பொது இடங்களில் புகையிலை பயன்படுத்த தடை

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை தேசிய சராசரியை விடக் குறைவு என்றாலும், புகையிலையை மெல்லுதல், பீடி, சிகரெட் மற்றும் பான் மசால பயன்படுத்தல் என புகையிலைப் பயன்பாடு அச்சுறுத்தும் சவாலாகவே உள்ளது. இதன் காரணமாக குட்கா மற்றும் பான் மசாலா தடை, பொது இடங்களில் புகைப்பிடிக்கத் தடை, பள்ளி, கல்லூரி அருகே விற்பனைக்குத் தடை, அரசு மருத்துவமனைகளில் புகையிலை தடுப்பு மையங்கள் என பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட புகையிலைக் கட்டுப்பாட்டு மைய மருத்துவ ஆலோசகர் நாக நவீனா கூறுகையில், ”'முகமூடியைக் கிழித்தெறிவோம்; புகையிலை மற்றும் அதன் தொடர்புடைய பொருட்களுக்கு எதிராகப் போராடுவோம்' என்பது 2026ஆம் ஆண்டின் முழக்கமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புகையிலை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபர் குறைந்தபட்சம் 24 மணி நேரம் அதனைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை அவர் உணர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கம்.

இந்திய அரசு புகையிலைப் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக கோட்பா (COTPA 2003 - Prohibition of Cegeratte & Other Tobacco Products) என்ற சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. இதில் 4 பிரிவுகள் உள்ளன. அதில் பிரிவு 4தான் பொது இடங்களில் புகைப்பிடித்தலைத் தடை செய்கிறது. பிரிவு 6ஏ மற்றும் 6பி 18 வயதுக்குக் கீழ் உடையோர் புகையிலை பயன்படுத்துவது சட்டப்படி குற்றம். கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகே புகையிலை தொடர்பான பொருட்கள் விற்பனை செய்வதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இ-சிகரெட் பயன்படுத்துவது வளர்ந்து வரும் இளம் தலைமுறையினர் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. இதனைத் தடுப்பதற்காக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பெகா 2019 (PECA 2019 - Prohibition of Electronic Cigeratte Act) என்ற சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின் வாயிலாக இ-சிகரெட் முறை இந்திய அரசால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது” என்கிறார்.

புகைப்பிடித்தலைவிட பான் மசாலா, குட்கா, புகையிலை மெல்லுதல்தான் மிகப் பெரும் கவலை தரக்கூடிய விசயமாக இந்தியாவில் உள்ளது. இதனால் வாய்ப்புற்று, தொண்டைப் புற்றுநோய்த் தாக்கத்திற்கு அவர்கள் ஆளாக நேரிடுகிறது என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. மேலும் நுரையீரல் புற்றுநோய், இதய நோய், பக்கவாதம், சுவாசக் குறைபாடு, காசநோய் அபாயம் போன்றவற்றுக்கும் அடிப்படைக் காரணமாகிறது. சில முக்கிய கேன்சர் நோய்களுக்கு புகையிலைப் பயன்பாடும் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

இதுகுறித்து தேசிய புற்றுநோய்கள் தடுப்புத் திட்டத்தின் மதுரை மாவட்ட திட்ட அலுவலர் மருத்துவர் ரகுராமன் கூறுகையில், ”புகையிலை ஒழிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறோம். பாதிக்கப்பிற்கு ஆளாகும் அடுத்த தலைமுறையினர் இதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பதுதான் இதன் நோக்கம். இந்திய அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை நடத்தி வருகின்றன. பொதுவாகவே புகையிலை என்பதை வெறுமனே சிகரெட் என்பதாக எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். குட்கா, பான்மசாலா அத்துடன் கூலிப் போன்றவை தற்போதைய இளைஞர்களின் பயன்பாட்டு போதைப் பொருட்களாக மாறியுள்ளன.

இ-சிகரெட்டை நியாயப்படுத்துபவர்களும் உண்டு. சிகரெட்டை விட இ-சிகரெட் பரவாயில்லை என நினைக்கிறார்கள். ஒரு சிகரெட்டில் இருக்கும் அபாயத்தைக் காட்டிலும் இ-சிகரெட்டில் அதிகம் உள்ளது. சாதாரண சிகரெட்டில் 4 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான அபாயக் கூறுகள் உள்ளதோடு, அவற்றில் 70க்கும் மேல் புற்றுநோய்க்கான அபாயங்களோடு உள்ளன. இது ஆய்வுப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. புற்றுநோய் மட்டுமன்றி பக்கவாதம், இதய நோய், பார்வைக் குறைபாடு, ஆண்மைக்குறைவு ஆகியவை ஏற்படும். இ-சிகரெட்டில் நிகோட்டின், அர்செனிக், புரொபலின் லைகால், அக்ரோலெய்ன், டயசெடைல் போன்ற நச்சுகள் இதில் உண்டு. இதில் எதைப் பயன்படுத்தினாலும் அதற்கான விளைவுகள் நம்மை வந்து சேரும். ஏன் இதை திரும்பத் திரும்ப கூறுகிறோமெனில் ஒரு நபர் ஒரு சிகரெட் பயன்படுத்துகிறார் என்றால், அவரது வாழ்நாளில் 11 நிமிடத்தை அவர் இழக்கிறார் என்பதுதான் பொருளாகும்.
கண்டிப்பாக சிகரெட் போன்ற புகையிலைப் பழக்க வழக்கங்களை அனைவரும் கைவிட வேண்டும். இதனைத் தடுப்பதற்கு அரசு சட்டங்களை இயற்றினாலும், பொதுமக்களின் கையில்தான் அனைத்தும் உள்ளது. புகைப்பிடிக்கக்கூடாத இடங்கள், விலைகளை அதிகபட்சம் உயர்த்துதல், விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் என புகையிலை தொடர்பான பொருட்களைத் தடை செய்வதற்கான பல்வேறு முயற்சிகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் இதிலிருந்து விடுபட நினைப்பவர்கள் 'நிகோட்டின் கம்' எனும் சூயிங்கத்தைப் பயன்படுத்தலாம். அனைத்து மருந்துக்கடைகளில் மட்டுமன்றி பெட்டிக் கடைகளிலும் இது கிடைக்கிறது. இதனை முதல் ஆறு வாரத்திற்கு ஒவ்வொரு ஒரு மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை இதனைப் பயன்படுத்த வேண்டும். சிகரெட் புகைப்பதால் ஏற்படும் உணர்வை இது தருகிறது. இதிலும் நிகோட்டின் உண்டு என்றாலும், சிகரெட்டோடு ஒப்பிடும்போது விளைவு குறைவு. அடுத்ததாக ஆறு வாரத்திலிருந்து ஒன்பது வாரம் வரை 2 அல்லது 4 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை இந்த சூயிங்கத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் புகையிலைப் பழக்கத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட முடியும்” என தெரிவித்தார்.

நிகோட்டின் கம் சூயிங்கத்தைப் (Nicotex, Nicogum) பயன்படுத்தும்போது அதற்குரிய அளவுகள் உள்ளன. அதனை உரிய மருத்துவரின் ஆலோசனைகளைப் பெற்று பயன்படுத்தும்போது, புகையிலைப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு புதிய மனிதராக ஒவ்வொரு எழுச்சி பெற முடியும். புகையிலைப் பழக்கத்தை முற்றாக தவிர்ப்போம். இளைய தலைமுறையினரைக் காப்போம்.

