'தாலி இல்லை, புரோகிதர் இல்லை': அனிருத் - காவ்யா மாறன் செய்த சுயமரியாதை திருமணம் பற்றி சட்டம் என்ன சொல்கிறது?
இது இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் வருவதால், திருமணம் செய்து கொள்ளும் இருவரும் இந்துக்களாக இருந்தால் மட்டுமே பிரிவு 7-A கீழ் திருமணம் செய்ய முடியும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:31 PM IST
நவம்பர் 11... கிரீஸ் நாட்டில் அந்த பிரம்மாண்ட அரங்கில் இந்திய திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான அனிருத் ரவிச்சந்தருக்கும், சன் குழுமத்தின் வாரிசு காவ்யா மாறனுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட மிக முக்கியப் பிரமுகர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.
திருமணம் முடிந்த கையோடு, மணமகன் அனிருத் மணமகள் காவ்யாவின் கழுத்தில் தங்கச் சங்கிலி அணிவித்த புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி தீயாய்ப் பரவியது.
புகைப்படத்தை பார்த்த தமிழ்நாட்டு நெட்டிசன்களுக்கு உடனடியாக ஒரு கேள்வி எழுந்தது. 'முரசொலி மாறனின் பேத்தியான காவ்யா மாறனின் திருமணம் எந்த முறைப்படி நடந்தது? வைதீக முறைப்படி நடந்ததா? இல்லை திராவிட இயக்கப் பாரம்பரியப்படி சுயமரியாதை திருமணமாக நடந்ததா?' என்பதே அந்த கேள்வி.
சமூக வலைதளங்களில் யூகங்கள் வலுத்த நிலையில், திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணிச் செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான டி.ஆர்.பி.ராஜா எக்ஸ் பக்கத்தில், ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளித்து அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
'ஆம்... காவ்யாவும் அனிருத்தும் மாலை மாற்றிக் கொண்டனர். தலைவர் (மு.க. ஸ்டாலின்) காவ்யாவுக்கு தங்கச் சங்கிலி எடுத்து கொடுக்க, சூப்பர் ஸ்டார் (ரஜினிகாந்த்) அனிருத்திற்கு தங்கச் சங்கிலி எடுத்துக் கொடுத்தார். இருவரும் சங்கிலி மாற்றிக் கொண்டு, பெரியாரின் கொள்கைப்படியான சுயமரியாதைத் திருமணம் செய்து கொண்டனர்' என்று முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா உறுதிப்படுத்தினார்.
@DrGanesh_Japan YES ... Kavya and Anirudh garlanded each other... #Thalaivar handed over a chain to Kavya and #Superstar handed over a chain to Anirudh... the bride and groom exchanged chains and an union of hearts was blessed by their friends and family♥️🎊— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) November 12, 2026
பல ஆயிரம் கிலோ மீட்டர்களுக்கு அப்பால் உள்ள கிரீஸ் நாட்டில் நடந்த இந்த நிகழ்வு, தமிழ்நாட்டின் நூற்றாண்டு காலச் சமூகப் புரட்சியான 'சுயமரியாதைத் திருமணத்தை' மீண்டும் பேசுபொருளாக்கியுள்ளது.
சுயமரியாதை திருமணம் என்றால் என்ன?
சுயமரியாதை திருமணம் குறித்து சட்டம் பின்வருமாறு கூறுகிறது....
இந்து திருமணச் சட்டம், 1955 (தமிழ்நாடு திருத்தச் சட்டம், 1967)
பிரிவு 7-A: சுயமரியாதை மற்றும் சீர்திருத்தத் திருமணங்கள் குறித்த சிறப்பு விதிகள்
(1) இந்தப் பிரிவு, எந்தவொரு இரு இந்துக்களுக்கும் இடையே, அவர்களின் உறவினர்கள், நண்பர்கள் அல்லது வேறு நபர்கள் முன்னிலையில் நடத்தப்படும் எந்தவொரு திருமணத்திற்கும் (அது சுயமரியாதை திருமணம் என்றோ அல்லது சீர்திருத்தத் திருமணம் என்றோ அல்லது வேறு எந்தப் பெயரிலோ அழைக்கப்பட்டாலும்) பொருந்தும்
• (அ) திருமணம் செய்து கொள்ளும் தம்பதி, தங்களுக்கு புரிந்த மொழியில், ஒருவர் மற்றொருவரை வாழ்க்கைத் துணையாக ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்று அறிவிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது
• (ஆ) திருமணம் செய்து கொள்ளும் இருவரும் பரஸ்பரம் மாலை அணிவிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது மோதிரம் மாற்றிக் கொள்வதன் மூலமாகவோ அல்லது
• (இ) தாலி கட்டுவதன் மூலமாகவோ; அந்த திருமணம் நடத்தப்பட்டு நிறைவு செய்யப்படலாம்.
இது தான் சுயமரியாதை திருமணம் குறித்து சட்டம் கூறும் வரையறை.
இந்து திருமணச் சட்டத்தில் மேற்கூறிய சிறப்புத் திருத்தத்தை கொண்டு வந்து வந்தவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் சி.என்.அண்ணாதுரை.
1928-களிலேயே பெரியார் முன்மொழிந்த சுயமரியாதை திருமணங்களை அன்றைய சட்டமும் நீதிமன்றங்களும் ஏற்கவில்லை.
'சடங்குகள் இல்லாமல் நடைபெறும் திருமணங்கள் செல்லாது' என நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்ததால், பெரியார் காட்டிய வழியில் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான தம்பதிகளும் அவர்களின் குழந்தைகளும் சட்ட அங்கீகாரமின்றி தவிக்கும் சம்பவங்களும் நிகழ்ந்தன.
இந்த நிலையில், 39 ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த இந்த சிக்கலுக்கு 1967-ம் ஆண்டு திமுக தலைமையில் முதன்முறையாக அமைந்த ஆட்சி முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.
சி.என். அண்ணாதுரை தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற உடன் பெரியாரின் கனவான சுயமரியாதை திருமணத்திற்கு சட்ட வடிவம் கொடுக்கும் நடவடிக்கையில் உடனடியாக ஈடுபட்டார்.
அவர், 1955-ம் ஆண்டு இந்து திருமணச் சட்டத்தில் பிரிவு 7-A என்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருத்தத்தை சட்டப் பேரவையில் கொண்டு வந்தார். இந்த மசோதா 1967 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27 அன்று தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் அனைத்துக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் முதல் நடக்கும் திருமணங்கள் மட்டுமல்லாது, 1967-க்கு முன்பு நடைபெற்ற அனைத்து சுயமரியாதைத் திருமணங்களும் செல்லும் என்றும், அத்தம்பதிகளின் குழந்தைகள் சட்டப்பூர்வமான வாரிசுகள் என்றும் உறுதி செய்தது.
சுயமரியாதை திருமண திருத்த மசோதாவுக்கு 1968 ஜனவரி 17 அன்று குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தார். தொடர்ந்து 1968-ம் ஆண்டு ஜனவரி 20-ம் தேதி அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு, நாட்டிலேயே முதன்முறையாக சுயமரியாதைத் திருமணங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளித்த முதல் மாநிலம் என்ற பெருமையை பெற்றது தமிழ்நாடு.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மட்டுமே நடைமுறையில் உள்ள இந்த சட்டத்தின்படி, வழக்கறிஞர்கள் உட்பட 3-ம் நபர் எவர் முன்னிலையிலும் ரகசியமற்ற முறையில் சுயமரியாதைத் திருமணம் செய்து கொள்ள தடையில்லை என 2023 ஆகஸ்ட் மாதம் உச்ச நீதிமன்றமும் தீர்ப்பளித்து இச்சட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியது.
சுயமரியாதை திருமண சட்டம் யாருக்குப் பொருந்தும்?
இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மட்டுமே சுயமரியாதை திருமணச் சட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. இது இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் வருவதால், திருமணம் செய்து கொள்ளும் இருவரும் இந்துக்களாக இருந்தால் மட்டுமே பிரிவு 7-A கீழ் திருமணம் செய்ய முடியும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. வெவ்வேறு மதங்களை சேர்ந்தவர்கள் சிறப்புத் திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்.
துரைமுருகன் இல்லத் திருமண சர்ச்சை
அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம் சுயமரியாதை முறைப்படி நடந்து பாராட்டுகளை பெற்று கொண்டிருக்கும் இதே வேளையில், இதற்கு நேர்மாறான ஒரு நிகழ்வு சில நாட்களுக்கு முன்பு (நவம்பர் 1) சென்னையில் நடந்து பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பியிருந்தது.
திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகனின் பேத்தியும், நாடாளுமன்ற வேலூர் தொகுதி உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்தின் மகளுமான செந்தாமரைக்கும், தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவியின் மகன் தீபக் ரவிக்கும் சென்னையில் திருமணம் நடைபெற்றது.
திருமண அழைப்பிதழில் பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோரின் படங்கள் அச்சிடப்பட்டிருந்தன. ஆனால், திருமண மேடையிலோ அக்னி வளர்த்து, சமஸ்கிருத வேத மந்திரங்கள் ஓத, முழுமையான வைதீக முறைப்படி திருமணம் நடந்தது.
திராவிட இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான துரைமுருகன் இல்லத்திலேயே இப்படியொரு திருமணம் நடந்ததை பார்த்துத் தமிழக அரசியல் களம் அதிர்ந்தது.
இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்ட திராவிடர் கழக தலைவர் கி. வீரமணி, 'அழைப்பிதழில் திராவிட இயக்க தலைவர்களின் படங்களை போட்டு விட்டு, மேடையில் புரோகிதர்களை வைத்து சமஸ்கிருத மந்திரம் ஓதித் திருமணம் நடத்தியிருப்பது இயக்கத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையான பகுத்தறிவுக்கும் சுயமரியாதைக்கும் எதிரானது. இது எனக்கு மிகுந்த மனவேதனையையும் தர்மசங்கடத்தையும் அளிக்கிறது. எதிர்காலத்தில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காமல் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தடுக்க வேண்டும்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
துரைமுருகனின் வருத்தமும், கண்ணன் ரவியின் விளக்கமும்
கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் வெளிப்படையாக வருத்தம் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டார். அதில், 'வெளிநாட்டில் படித்த என் பேத்தி, மாற்றுச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரைக் காதலிப்பதாகவும், அவரை வைதீக முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவதாகவும் என்னிடம் கூறினார். அவரது பிடிவாதமான விருப்பத்திற்காகவே அந்தத் திருமணம் வைதீக முறைப்படி நடத்தப்பட்டது.
என்னுடைய திருமணமும், என் மகன் கதிர் ஆனந்தின் திருமணமும் தலைவர் கருணாநிதி தலைமையில் சடங்குகள் இன்றி தான் நடந்தது. தற்போது நடந்த இந்த நிகழ்வுக்காக நான் வருந்துகிறேன். இதை யாரும் அரசியலாக்க வேண்டாம்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், கண்ணன் ரவி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில், 'எனது சம்மந்தி துரைமுருகன் சுயமரியாதை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என என்னிடம் கேட்டார். இருப்பினும் எனது மனைவியின் விருப்பத்தினாலும் எனது விருப்பத்தினாலும், வைதீக முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது' என்று கூறி பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
ஒரே மாதத்தில், திராவிடப் பின்னணி கொண்ட இரு பெரும் குடும்பங்களில் நடந்த இரு வேறு திருமணங்கள், பெரியார் ஏற்றி வைத்த 'சுயமரியாதை என்னும் சமூகச் சீர்திருத்தத் தீபம் இன்றைய தலைமுறையிடம் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்ற விவாதத்தை தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தொடங்கி வைத்துள்ளது.