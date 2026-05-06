எந்த சூழலிலும் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை; யூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த அதிமுக
சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெகவிற்கு இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
Published : May 6, 2026 at 9:01 PM IST
சென்னை: எந்த சூழலிலும் அதிமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்காது என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் கே.பி.முனுசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
நடத்த முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.இந்த நிலையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 இடங்கள் தேவை என்பதால் ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்பார்த்துள்ளது.
இந்த நிலையில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவை வழங்கி உள்ளது. இந்த சூழலில் அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிக்கும் நிலைப்பாட்டில் உள்ளதாக யூகங்கள் வெளியாகின.
இந்த நிலையில், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள தமது இல்லத்தில் இன்று மாலை அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான எஸ்.பி வேலுமணி, எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர், சி விஜயபாஸ்கர், சிவி சண்முகம், அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே. பி முனுசாமி, உள்ளிட்ட பலர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் சுமார் 2 மணி நேரம் நடைபெற்றது.
சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு அதிமுகவின் துணைப் பொது செயலாளர் கே.பி முனுசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு அதிமுக ஆதரவு தெரிவிப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன அது முற்றிலும் தவறான செய்தி. அதிமுக மிகப்பெரிய இயக்கம். புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களால் காப்பாற்றப்பட்டு, எங்கள் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் தலைமையில், சீரோடும் சிறப்போடும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த சூழலிலும் அதிமுக தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்பதை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியின் அனுமதி உடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று முனுசாமி கூறினார்.