இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை- பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவிப்பு
இடைத்தேர்தலில் பாமக ஆதரவு கிடைக்காதது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 18, 2026 at 9:55 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.
இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, இடதுசாரிகள் என ஐந்து முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்த நிலையில், இரண்டு தொகுதிகளிலும் அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால் இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
இத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும் கட்டாயத்தில் தவெக உள்ளது. அதேபோல், சட்டப்பேரவையில் பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 06- ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி போட்டியிடுவதில்லை என்று ஏற்கனவே முடிவெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.
இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவளிப்பது என்பது பற்றி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள், மற்றும் இரு தொகுதிகள் அடங்கிய மாவட்டங்களின் நிர்வாகிகளுடன் நடத்திய கலந்தாய்வுகளின் முடிவில், எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவளிப்பதில்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த பாமகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகத் தேர்வுச் செய்யப்பட்டிருந்தார். 18 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாமக, 4 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்தது. இந்த நிலையில், இடைத்தேர்தலில் பாமக ஆதரவு கிடைக்காதது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.