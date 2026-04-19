தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை: சௌமியா அன்புமணி குற்றச்சாட்டு

கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தருமபுரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட சவுமியா அன்புமணி, திமுக வேட்பாளர் மணியிடம் சுமார் 20 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.

Published : April 19, 2026 at 6:52 PM IST

தருமபுரி: தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை என தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமகவுக்கு 18 சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அதில் தருமபுரி தொகுதியில் பாமக தலைவர் அன்புமணியின் மனைவியும், பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவருமான சௌமியா அன்புமணி போட்டியிடுகிறார்.

இதற்காக கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக அத்தொகுதியில் தங்கி அவர் தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், நல்லம்பள்ளி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட கோப்பை பாளையம்புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். பெண்கள் கோலாட்டம் ஆடி அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தொடர்ந்து பொதுமக்கள் முன்னிலையில் பேசிய சௌமியா அன்புமணி, "பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வேட்பாளராக மாம்பழம் சின்னத்தை போட்டியிடுகிறேன். தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தண்ணீர் பிரச்சனை அதிக அளவில் உள்ளது. தண்ணீரும் இல்லை. வேலையும் இல்லை. விவசாயம் தொழிற்சாலை எதுவுமே இல்லை. பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தண்ணீர் பிரச்சனைக்காக எத்தனையோ போராட்டங்கள் செய்துள்ளது.

தர்மபுரி சிப்காட் பகுதியில் தொழிற்சாலைகள் அமைத்து வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் இளைஞர்கள் வேலை செய்வார்கள். வேலை இல்லாத காரணத்தினால் தான் அவர்கள் மற்ற பழக்கத்திற்கு அடிமையாகின்றனர். தருமபுரியில் தண்ணீர் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் மகளிருக்கு பாதுகாப்பு எங்குமே இல்லை. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது.

அன்புமணி மத்தியில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஆக இருந்த போது தான் 108 ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோதுதான் மொரப்பூர், தருமபுரி ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்தால் தருமபுரியில் ஒகேனக்கல் காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை கொண்டு வருவோம்" என்றார்.

கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தருமபுரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அன்புமணி ராமதாஸ் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களை தோற்கடித்து சுமார் 70 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதைத் தொடர்து 2016-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பென்னாகரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், திமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார்.

அதே போன்று கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தருமபுரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட சவுமியா அன்புமணி, திமுக வேட்பாளர் மணியிடம் சுமார் 20 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். இந்நிலையில் தற்போது சட்டமன்ற தேர்தலில் தருமபுரி தொகுதியில் அவர் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார்.

