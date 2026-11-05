‘அரசுப் பள்ளி விடுதியில் எங்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை’ - ஆட்சியர் முன்னிலையில் மேடையேறி தைரியமாக புகார் தெரிவித்த மாணவி
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியின் விடுதிக்கு வெளியாட்கள் வந்து பிரச்சினை செய்வதாக மாணவி ஒருவர் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 11:48 AM IST
திருவண்ணாமலை: அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி விடுதியில் ‘மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை’ என மாவட்ட ஆட்சியர் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சி மேடையில் வைத்தே மாணவி ஒருவர் புகார் தெரிவித்தது, விடுதி பாதுகாப்புத் தொடர்பான அச்சத்தை எழுப்பியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மாணவிகளின் பாதுகாப்பு, கல்வி மற்றும் நலன் தொடர்பாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் பங்கேற்றார். அந்த நிகழ்ச்சியின்போது, கீழ்பெண்ணாத்தூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவி ஒருவர் தெரிவித்த புகார் தற்போது பேசு பொருளாகி உள்ளது.
ஆட்சியர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி மேடையில் ஏறிய மாணவி, “கீழ்பெண்ணாத்தூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி விடுதியில் மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. வெளியாட்கள் நிறைய பேர் விடுதிக்குள் வந்து பிரச்சினை செய்கின்றனர்” என்று பகிரங்கமாக புகார் தெரிவித்தார்.
இந்த புகார் அங்கு இருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. குறிப்பாக மாணவிகள் கல்வி கற்கும் இடமாக மட்டுமின்றி, அவர்கள் தங்கிப் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டிய இடமாகவும் விளக்கும் பள்ளி விடுதியில் இத்தகைய பிரச்சினைகள் ஏற்படுவது கவலையளிப்பதாக இருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக அரசு பல்வேறு திட்டங்களையும், விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, பெண் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பது, அவர்களின் கல்வியை உறுதி செய்வது, இளம் வயதில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைத் துணிச்சலுடன் எதிர்கொள்வது உள்ளிட்ட நோக்கங்களுடன் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், கீழ்பெண்ணாத்தூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி விடுதியில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவி ஒருவர் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில், விடுதியில் பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறியிருப்பது பெரும் பேசுபொருளாகி உள்ளது. மேலும், மாணவியின் புகார் தொடர்பாக உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு, அவர் தெரிவித்துள்ள குறைகளின் உணமைத் தன்மையை அறிந்து, தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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இதற்கு முன்னதாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்குக் கல்வி அளிப்போம் என்ற நோக்கத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவதுடன், அவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளிலும், தங்கும் விடுதிகளிலும் உண்மையான பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.