முதல்வர் அலுவலகம் மாற்றம் தொடர்பான டெண்டரில் எவ்வித விதிமீறலும் இல்லை - தமிழக அரசு விளக்கம்
ஒப்பந்தப் புள்ளிகள், வரும் செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி மாலை 3.00 மணி வரை பெறப்படும். அன்றைய தினமே, குறைந்த தொகை கோரிய தகுதியான ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 19, 2026 at 10:40 PM IST
சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது தளத்தில், முதலமைச்சர் அறை மாற்றம் தொடர்பான பணிகளில் ஒப்பந்த விதிமீறல் நடந்துள்ளதாக ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகளுக்கு தமிழக அரசு மறுப்பு தெரிவித்து விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் 10-வது தளத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கை கலைவாணர் அரங்கம் வளாகத்திற்கு மாற்றும் பொருட்டு, மேஜை, நாற்காலி, ஒலிவாங்கி போன்ற தளவாடங்களை அகற்றும் பணி மட்டுமே தற்போது செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகள் 2007-ஆம் ஆண்டின் பொதுப்பணித்துறை அரசாணை (நிலை) எண்.42 மற்றும் கடந்த 23.07.2026 நாளிட்ட அலுவல் சாரா குறிப்பின்படியே மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தளவாடங்களை அகற்றும் இந்த ஆரம்ப கட்டப் பணிக்கும், தற்போது ஆன்லைனில் கோரப்பட்டுள்ள புதிய நிர்வாக அலுவலக கட்டுமான டெண்டருக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை.
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தமிழக அரசின் ஒளிவுமறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிகள் 2000-இன் படி, 10 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான மதிப்புள்ள பணிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 15 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
அதன்படி, ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி செய்தித் தாள்களில் அறிவிப்பு வெளியாகி, செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்க மொத்தம் 18 நாட்கள் அவகாசம் முறையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இடையே, ஆகஸ்ட் 15 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகள் அரசு விடுமுறை என்பதால் இதற்கான படிவங்கள் ஆகஸ்ட் 17 முதல் tntenders.gov.in இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைத்தன. ஒப்பந்தப் புள்ளிகள், வரும் செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி மாலை 3.00 மணி வரை பெறப்படும். அன்றைய தினமே, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டு, குறைந்த தொகை கோரிய தகுதியான ஒப்பந்ததாரர் (L1-Tenderer) தேர்வு செய்யப்படுவார்.
ஒப்பந்ததாரருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக பணி ஆணை (Work Order) வழங்கப்பட்ட பிறகே கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கும் என்பதால், இதில் எந்த விதிமீறலும் நடைபெறவில்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, சட்டப்பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த விவாதத்தின்போது, "முதலமைச்சர் அறை மாற்றத்திற்கான ரூ. 5.54 கோடி மதிப்பிலான டெண்டர் ஆன்லைனில் வெளியிடப்படவில்லை என செய்தி வெளியாகி உள்ளது" என்று முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு குற்றம்சாட்டினா்.
அதற்குப் பதில் அளித்துப் பேசிய பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தனியார் பத்திரிக்கை வெளியிட்ட செய்தி தவறானது. டெண்டர் இன்னும் முடியவில்லை.
கடந்த 60 நாட்களில் மட்டும் கடந்த ஆட்சியின்போது விடப்பட்ட 20 டெண்டர்கள் மீண்டும் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நன்மை என்னவென்றால், சுமார் 20 சதவீதம் முதல் 36 சதவீதம் வரை குறைவான மதிப்பில் தற்போது டெண்டர்கள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்தப் பணம் அனைத்தும் நம்முடைய கருவூலத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை.
தற்காலிக ஏற்பாடாக முதலமைச்சர் அறை மாற்றம்
முதலமைச்சர் காலை முதல் மாலை வரை பலதரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து வருகிறார். உயரதிகாரிகள் வரும்போது அவர்கள் அமர்வதற்கான இடம் இன்னும் மேம்படுத்தப்படவில்லை.
முதலமைச்சரின் வேலை பளு மற்றும் புதிய திட்டங்கள் காரணமாக புதிய அறை தேவைப்படுகிறது. எல்லோரும் அமரக்கூடிய வகையில் புதிய அலுவலகம் அமைக்கப்படுகிறது. மேலும், முதலமைச்சரை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 80 பேர் அமர்ந்து வேலை பார்க்கும் வகையில், தற்காலிக ஏற்பாடாகத்தான் முதலமைச்சர் அறை மாற்றப்படுகிறது. இது அவரது தேவைக்காக அல்ல" என்று தெரிவித்தார்.