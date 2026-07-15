சபரிவர்மனின் குடும்பத்துக்கு எந்த நிவாரணமும் இதுவரைக்கும் அறிவிக்கப்படவில்லை - கனிமொழி எம்.பி. வேதனை
சபரிவர்மனின் உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என்ன என்பதை தெளிவாகக் கூற வேண்டும் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 9:43 PM IST
தூத்துக்குடி: சபரிவர்மனின் குடும்பத்துக்கு எந்த நிவாரணமும் இதுவரைக்கும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் மாவட்டச் சிறையில் காவல்துறையினரின் வன்முறையால் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் சபரிவர்மனின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்ற தூத்துக்குடி எம்.பி.யும், திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி, குடும்பத்தினருக்கு சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அப்போது, சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர், கனிமொழியிடம் கதறி அழுதபடி பேசினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கனிமொழி எம்.பி., "சாதாரணமாக வாழ்ந்துக் கொண்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி சபரிவர்மனை போலீசார் அழைத்து சென்று உள்ளனர். பின்னர் வீட்டுக்கு அனுப்பிய அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். குடும்பத்தினர் சென்று சந்தித்தபோது, அவர் உடல்நலத்தோடு இருந்துள்ளார். அதன்பிறகு திடீரென்று அவரை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து உள்ளதாக குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தரப்பட்டுள்ளது. அதன்படி குடும்பத்தினர் சென்று பார்த்தபோது சபரிவர்மன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாகக் கூறி உள்ளனர்.
பிரேத பரிசோதனையில் அவரது உடலில் 19 இடங்களில் காயங்கள் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் குடும்பத்தார் போராடிய பிறகுதான் அரசு நடவடிக்கையே எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதுவரை இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக் கூடிய அமைச்சரோ அல்லது அரசின் சார்பில் யாரும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறக்கூட முன்வரவில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில், 'அரசு மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை' என்று குடும்பத்தினர் கூறியதோடு 'இந்த விசாரணையை சி.பி.ஐ.க்கு மாற்ற வேண்டும் என்று சபரிவர்மனின் மனைவி மற்றும் சகோதரி கூறியுள்ளனர்.
நாகர்கோவில் கிளை சிறையில் காவல்துறையினரின் வன்முறையால் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் சபரிவர்மன் அவர்களின் குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினேன்.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) July 15, 2026
இந்த காவல் மரணம் நிகழ்ந்து மூன்று நாட்கள் கடந்த பின்னும், முதலமைச்சர் அவர்களிடமிருந்து எந்தவொரு விளக்கமோ அறிக்கையோ இன்னும்… pic.twitter.com/skPL4bM8W6
பாதிக்கப்பட்டக் குடும்பத்துக்கு எந்த நிவாரணமும், இதுவரைக்கும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அவருடைய மனைவிக்கு அரசு வேலைத் தருவதாக அரசு வாய் திறந்து இதுவரை கூறவில்லை. ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வரப்படும்போதே இறந்துவிட்ட ஒருவருக்கு யாரையுமே கேட்காமல் எப்படி பிரேத பரிசோதனை செய்தார்கள்? அவரது குடும்பத்தினருக்கு தொடர்ந்து அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கிறது. சபரிவர்மன் உடலை வாங்கும்படி அவரது தந்தையிடம் வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். எனவே நடந்த சம்பவத்துக்கு முதலில் அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும். அரசைத் தாண்டி ஒரு தவறு நடந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு இதுபோல நடந்தபோது அரசு பொறுப்பேற்றது. ஆனால், இந்த அரசு யார் மேலாவது பழி போடுவதற்குத்தான் பார்க்கிறார்களே தவிர எதற்கும் பொறுப்பேற்க தயாராக இல்லை.
அதுமட்டும் இல்லாமல் சிறையில் கூட இருந்த கைதிகள் மீதும் வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. கைதிகள் மீது வழக்கு போட்டு வழக்கை திசை திருப்புவதற்கு பார்ப்பதாக குடும்பத்தினர் உறுதியாக நம்புகிறார்கள். வழக்கைத் திசை திருப்புவதற்காகவும், சிலரை காப்பாற்றுவதற்காகவும் கைதிகள் மீது வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது என்று உறுதியாக நம்புகிறார்கள். இப்படி சிக்கல்கள், மறைக்கக்கூடிய சூழ்ச்சிகள் நிறைந்த ஒரு சூழலைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது. எப்போது இறந்தார் என்று பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படவில்லை. அது என்ன மாதிரி அறிக்கை என்று தெரியவில்லை. காயங்களால் அவர் உயிர் இழக்கவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில் அவர் உயிர் இழப்பிற்கு காரணம் என்ன? அதை தெளிவாக கூற வேண்டும்.
இந்தக் கொடூர சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அரசுத் தண்டிக்க வேண்டும். அந்த குடும்பத்திற்கான நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை நான் இங்கு வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். காவல்துறையால் பெண்களை பாதுகாக்க முடியாத நிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது, காவல்துறையும் அத்துமீறி நடந்து கொள்வது, முதலமைச்சரின் நேரடி பார்வையிலே இருக்கக் கூடிய காவல்துறை தன்னுடைய இஷ்டப்படி இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறது என்பது நிச்சயமாக கவலையளிக்கிறது. இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்கள் முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.