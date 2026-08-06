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"வேளாண் பட்ஜெட்டில் நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை"- சௌமியா அன்புமணி பேட்டி

விவசாயிகளை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் எந்தவொரு அறிவிப்பும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் விமர்சித்துள்ளார்.

பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி பேட்டி
பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 4:42 PM IST

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சென்னை: நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு வேளாண்மை பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்று பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக அரசின் வேளாண் பட்ஜெட் குறித்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் இன்று (ஆக.06) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, "வேளாண் பட்ஜெட்டில் நெல், பயிர் மரம், பால்வளம், மீன்வளம், கூட்டுறவு பருத்திப்பட்டு உள்ளிட்ட 22 துறைகளுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நம்மாழ்வார் பட்டயப் படிப்புக் கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளனர். அவர் பெயரில் விருது வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர். அஞ்சலை அம்மாள் பெயரில் விருது வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை

வேளாண்மைக்கு முக்கியமானது தண்ணீர். ஆனால் தண்ணீருக்கான முக்கியத்துவத்தை இந்த பட்ஜெட்டில் கொடுக்கவில்லை. நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை. நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால்தான் விவசாயம் செழிக்கும். விவசாயிகளின் கூட்டுறவுக் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது மிக முக்கியமான கோரிக்கை ஆகும். ஆனால் அது குறித்து எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. இலவச மின்சாரம் குறித்து எந்த விதமான அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை.

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு தார்பாய்கள்

நெல் கொள்முதல் விலை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலும் நாங்கள் தெரிவித்திருந்தோம். ஆனால் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை. நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் மேற்கூரைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இவர்கள் தார்பாய்கள் கொடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர். அந்த திட்டம் எப்படி கைகொடுக்கும் என்று நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தேமுதிக கடும் கண்டனம்

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ, "இவர்கள் இன்று வாசித்தது செயல் வடிவமாக வரவேண்டும். அதைத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். 100 நாட்கள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு எந்த அறிவிப்பும் அறிவிக்கப்படவில்லை. நெல் கிடங்குகள் பற்றிய அறிவிப்புகள் வரவில்லை. இதற்கான அறிவிப்பு இல்லாததை தேமுதிக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. கருவேல மரங்களை அகற்றி நிலம் இல்லாத விவசாயிகளுக்கு அதனை குத்தகைக்கு வழங்கலாம். இது போன்ற திட்டத்தை அவர்கள் அறிவிக்கவில்லை. பல ஆண்டுகளாக அளிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றம் மட்டுமே செய்துள்ளனர்.

மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவோம் என்று சொன்ன இந்த ஆட்சி, எந்தவொரு மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை, விவசாயிகளை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் எந்தவொரு அறிவிப்பும் இதில் இடம்பெறவில்லை. ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள் மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை, வித்தியாசமும் இல்லை. முதலமைச்சர் அடுத்த ஜென்மத்தில் விவசாயியாகப் பிறக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் தற்போது அவர்தான் முதலமைச்சர். என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இதனை ஏன் அவர் செய்ய மறுக்கிறார்?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

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TAGGED:

சௌமியா அன்புமணி
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
TN AGRICULTURE BUDGET
TVK GOVERNMENT
AGRI BUDGET 2026

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