’அரசியல் பேச வேண்டாம்’ - ராமதாஸ் வீட்டின் முன்பு வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்
ராமதாஸ் முழுமையாக அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவதன் மூலம், பாமகவின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதற்கான முழு சுதந்திரமும், அதிகாரமும் அன்புமணிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 4, 2026 at 3:48 PM IST
விழுப்புரம்: தைலாபுரத்தில் உள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தோட்ட இல்லத்தின் நுழைவாயிலில், ’அரசியல் பேச வேண்டாம்’ என்ற வாசகத்துடன் கூடிய பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு டாக்டர் ராமதாஸ், தான் அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக முறைப்படி அறிவித்தார். "இனி அரசியலைப் பேசமாட்டேன், அரசியலுக்கு வழிகாட்டவும் மாட்டேன்" என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், பாமக மற்றும் வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலரும் தினமும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை தைலாபுரம் இல்லத்தில் அவரை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவரை சந்திக்க வரும் சிலர், மீண்டும் அரசியல் தொடர்பான விவகாரங்களைப் பேச முயற்சிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அவரது உடல்நிலை மற்றும் அரசியல் துறவற முடிவைக் கருத்தில் கொண்டு, "அரசியல் பேச வேண்டாம்" என்ற அன்பான அறிவுறுத்தலுடன் இந்த பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
’அரசியல் பேச வேண்டாம்’
அந்த அறிவிப்புப் பலகையில், "அரசியல் துறவறம்" என்ற தலைப்பின் கீழ், "சமூகநீதிக்காகப் போராடிய தமிழினப் போராளி மருத்துவர் அய்யா, அரசியல் துறவறம் மேற்கொண்டுள்ளதால், தைலாபுரம் தோட்டத்தில் அவரை சந்திக்க வரும் பார்வையாளர்கள் தயவுசெய்து அரசியல் பேச வேண்டாம்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அரசியல் பேச வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும், பாமக மற்றும் வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து டாக்டர் ராமதாஸை சந்தித்து வருகின்றனர். அவர்களில் பலர் தங்களது குடும்ப சுபநிகழ்ச்சிகளுக்கான அழைப்பிதழ்கள், குறிப்பாக திருமண அழைப்பிதழ்களை வழங்குவதற்காகவும், டாக்டர் ராமதாஸிடம் ஆசி பெறுவதற்காகவும் தைலாபுரம் தோட்டத்திற்கு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு டாக்டர் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸுக்கும் இடையே கட்சி விவகாரங்கள் தொடர்பாக கருத்து வேறுபாடுகளும் மோதல்களும் ஏற்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின. பின்னர் ஜூன் மாதத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் தனது குடும்பத்தினருடன் தைலாபுரம் சென்று, தந்தை ராமதாஸை சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.
அரசியலில் இருந்து விலகிய ராமதாஸ்
அப்போது ராமதாஸ் நெகிழ்ச்சியடைந்து தனது மகனை கட்டிப்பிடித்து கண்ணீர் விட்டதாகவும், அதன் பின்னர் இருவருக்கும் இடையே சமாதானம் ஏற்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த குடும்ப மற்றும் அரசியல் நகர்வுகளுக்குப் பிறகே ராமதாஸ் தான் அரசியலில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுத்தார் என கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து ராமதாஸை சந்திக்க விரும்பும் பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கு தற்போது குறிப்பிட்ட நேரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தினமும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே அவரை சந்திக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளைகளிலும் சந்திப்பு நடைபெறும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது அவரது முழு ஓய்வைக் கருத்தில் கொண்டு, சந்திப்பு நேரம் இரண்டு மணி நேரமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
பேனர் பின்னணி அரசியல் காரணம்?
இதனிடையே, தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இந்த பேனர் வைக்கப்பட்டதற்குப் பின்னால் முக்கியமான காரணம் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தைலாபுரம் தோட்டத்தில் தங்கியிருந்த சில பாமக முக்கிய நிர்வாகிகள், கட்சியின் தற்போதைய நிலவரம் மற்றும் சில உட்கட்சிப் பூசல்கள் தொடர்பான விவகாரங்களை டாக்டர் ராமதாஸின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் தேவையற்ற சலசலப்பு ஏற்பட்டதாகவும், இதுபோன்ற அரசியல் விவாதங்களைத் தவிர்க்கும் வகையிலேயே இந்த அறிவிப்பு பேனர் அவசரமாக வைக்கப்பட்டதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. எனினும், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணம் இதுவரை வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படவில்லை.
மேலும் பாமகவின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதற்கான முழு சுதந்திரமும், அதிகாரமும் இனி அன்புமணி ராமதாஸுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தொண்டர்களுக்கு மறைமுகமாக உணர்த்தும் வகையிலேயே இந்த அதிகாரப்பூர்வ பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனிடையே கடந்த செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி அரசியல் ஆலோசனை வழங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ராமதாஸை சந்திக்க பாமக தொண்டர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்தனர். அவர்கள் நுழைவாயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த "அரசியல் பேச வேண்டாம்" என்ற அறிவிப்பு பேனரைப் பார்த்த சிலர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.