'எனது குழந்தைக்கு நேர்ந்த கதி, இனி எந்த குழந்தைக்கும் ஏற்படக் கூடாது' - உயிரிழந்த சிறுமியின் தாய் ஜிஷா ஆதங்கம்
சிறுமி உயிரிழப்பு தொடர்பாக தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் விசாரணையை நிறைவுச் செய்துள்ள நிலையில், அச்சிறுமியின் உடலைத் தோண்டி எடுத்து பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 3:23 PM IST
திருவள்ளூர்: எனது குழந்தைக்கு நேர்ந்த கதி, இனி எந்தக் குழந்தைக்கும் ஏற்படக் கூடாது என்று உயிரிழந்த 5 வயது சிறுமியின் தாயார் ஜிஷா ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், அம்பத்தூர் அத்திப்பட்டு செல்லியம்மன் நகரைச் சேர்ந்த ஷீனு அலெக்ஸாண்டர்- ஜிஷா தம்பதியின் 5 வயது மகள் நெஸ்லின்ரியா. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 03- ஆம் தேதி குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட காய்ச்சல் காரணமாக அம்பத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். ஆனால், சிகிச்சைப் பலனின்றி மறுநாளே (டிச.04) குழந்தை உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
குழந்தையின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி தாயார் ஜிஷா, அம்பத்தூர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்தப் புகாரில், "5 வயது குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது தகுதி வாய்ந்த குழந்தைகள் நல மருத்துவரைக் கலந்து ஆலோசிக்காமல், மருத்துவர்கள் சரோஜினி மற்றும் ராஜா திக்விஜய் தேஜா ஆகியோர் தன்னிச்சையாகவும், மருத்துவ நெறிமுறைகளை மீறி அலட்சியத்துடனும் சிகிச்சை அளித்ததே குழந்தையின் மரணத்திற்குக் காரணம்" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், இது தொடர்பாகத் தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சிலிலும் (Tamil Nadu Medical Council) பெற்றோர் புகார் அளித்திருந்தனர். இப்புகாரின் அடிப்படையில் மருத்துவக் கவுன்சில் இருதரப்பிடமும் விசாரணையை நிறைவு செய்துள்ளது.
விசாரணையின் அடுத்தகட்டமாக, திருவள்ளூர் அருகே உள்ள மப்பேடு பகுதியில் உள்ள கிறிஸ்துவ இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட குழந்தையின் உடலைத் தோண்டி எடுத்து பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் மருத்துவக் கல்லூரித் தலைவர், வட்டாட்சியர் (தாசில்தார்), வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் அம்பத்தூர் காவல் ஆய்வாளர் ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த உடற்கூறாய்வு நடைபெறவுள்ளது.
இதுகுறித்து குழந்தையின் தாய் ஜிஷா கூறுகையில் "என் கணவர் வெளிநாட்டில் (ஜோர்டான்) பணிபுரிந்து வருவதால், நான் குழந்தைகளுடன் என் தந்தை வீட்டில் வசித்து வருகிறேன். சாதாரண காய்ச்சலுக்குத்தான் குழந்தையை அனுமதித்தோம். அங்கு குழந்தைக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டு, சிகிச்சை அளித்த சிறிது நேரத்திலேயே குழந்தை சுயநினைவை இழந்தது. பின்னர் குழந்தை கார்டியோ அரெஸ்ட் (இதய முடக்கம்) காரணமாக இறந்துவிட்டதாகக் கூறினர்.
சாதாரண காய்ச்சலுக்கு வந்த குழந்தைக்கு எப்படி கார்டியோ அரெஸ்ட் ஏற்படும் என்ற சந்தேகத்தில்தான் புகார் அளித்தோம். நாங்கள் அளித்த புகாரைத் திரும்பப் பெறக் கோரி, மருத்துவமனை தரப்பினர் எங்கள் வீட்டிற்கே வந்து இழப்பீடாக நிலம் தருவதாகக் கூறி வெள்ளை காகிதத்தில் கையெழுத்திட்டுக் கொடுக்குமாறு வற்புறுத்தினர்.
எங்கள் குழந்தைக்கு நேர்ந்த கதி, இனி வேறு எந்தக் குழந்தைக்கும் ஏற்படக் கூடாது. எனவே, தமிழ்நாடு அரசு சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனை மற்றும் அதன் உரிமையாளர்கள் மீது கடுமையான உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.