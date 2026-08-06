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ஆன்லைன் விற்பனை, வீடு தேடி மதுபானம் விநியோகம் இல்லை - அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்

"மதுபானத்தை விற்று அதன் மூலம் வருவாயை பெருக்க வேண்டிய எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை. ஊழல்களை குறைத்தாலே போதும்; வருவாய் அதிகரிக்கும்" என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 9:24 PM IST

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சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகளில் ஆன்லைனில் மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட இருப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் பரவிய நிலையில், அப்படியொரு எந்த திட்டமும் இல்லை என்று மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் விக்னேஷ், செய்தியாளர்களுக்கு இன்று விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "டாஸ்மாக் மூலம் ஆன்லைனில் மதுபானம் விற்பனை செய்யவோ அல்லது வீடுகளுக்கு நேரடியாக மதுபானம் விநியோகம் செய்யவோ அரசு எந்தத் திட்டத்தையும் செயல்படுத்தவில்லை.

21 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானம் வழங்கக் கூடாது என்ற அரசின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நுகர்வோர் நேரடியாக டாஸ்மாக் கடைகளுக்குச் சென்று மட்டுமே மதுபானங்களை வாங்க முடியும்.

டாஸ்மாக் கடைகளில் டிஜிட்டல் கட்டண முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் நோக்கம், பணியாளர்களின் பணிச்சுமையைக் குறைப்பதும், ரொக்கப் பணப் பரிவர்த்தனையில் ஏற்படும் சிரமங்களைத் தவிர்ப்பதுமாகும்.

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பல ஆண்டுகளாக புகாருக்குள்ளாகி வரும் எம்.ஆர்.பி. விலையை விட கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கும் முறைகேட்டை முழுமையாகத் தடுப்பதே இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்.

புதிய நடைமுறையின்படி, நுகர்வோர் வழக்கம்போல் டாஸ்மாக் கடைக்குச் சென்று அங்குள்ள இருப்பில் உள்ள மதுபானங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். பின்னர், கடையில் வழங்கப்பட்டுள்ள கியூ.ஆர். குறியீட்டை பயன்படுத்தி எம்.ஆர்.பி. தொகையை மட்டும் டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்தி, அதற்கான ரசீது அல்லது பரிவர்த்தனை விவரத்தைக் காண்பித்து மதுபானங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

அதேநேரத்தில், கைபேசி அல்லது டிஜிட்டல் கட்டண வசதி இல்லாதவர்கள் வழக்கம்போல் ரொக்கமாகப் பணம் செலுத்தி, ரசீது பெற்று மதுபானங்களை வாங்கலாம். இந்தத் திட்டம் தற்போது சோதனை அடிப்படையில், டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், எந்தெந்த டாஸ்மாக் கடைகளில் எந்தெந்த பிராண்ட் மது வகைகள் இருப்பில் உள்ளன என்பதை நுகர்வோர் வெளிப்படையாக அறிந்துகொள்ளும் வசதியும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ஏற்படுத்தப்படும்.

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு முதற்கட்டமாக 25 சதவீத சம்பள உயர்வு மற்றும் ஈ.எஸ்.ஐ. மருத்துவ வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடைகளின் மின்சாரக் கட்டணம், வாடகை, சரக்குகளை ஏற்றி இறக்கும் பணிக்கான செலவுகள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களின் சிரமங்களைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளையும் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

"மதுபானத்தின் விலையை உயர்த்தும் எண்ணம் இல்லை"
மதுபானத்தை விற்று அதன் மூலம் வருவாயை பெருக்க வேண்டிய எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை. இதில் நடைபெற்ற ஊழல்களை கண்டறிந்து அதை சரி செய்து வருகிறோம். ஊழல்களை குறைத்தாலே போதும்; வருவாய் அதிகரிக்கும்.

பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு அருகில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை மாற்று இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

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தென்னை மற்றும் பனை மரங்களில் இருந்து கள்ளு இறக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த கோரிக்கை, முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, உரிய முடிவு பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

இறுதியாக, டாஸ்மாக் விற்பனையில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்தவும், நுகர்வோர் மற்றும் ஊழியர்களின் நலனை மேம்படுத்தவும் மேற்கொள்ளப்படும் இந்தச் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து தவறான தகவல்களைப் பரப்ப வேண்டாம்" என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

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NO ONLINE SALE OF LIQUOR
DOORSTEP DELIVERY OF LIQUOR
MINISTER VIGNESH
ஆன்லைன் மது விற்பனை
MINISTER VIGNESH ON LIQUOR SALES

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