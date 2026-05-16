ஆன்லைன் தேர்வு வேண்டாம்; நீட் தேர்வை அடியோடு ரத்துச் செய்ய வேண்டும் - கி.வீரமணி
நீட் தேர்வை ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்பது தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கை அல்ல; இந்தியாவின் கோரிக்கை என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 16, 2026 at 6:47 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை ஆன்லைனில் நடத்த வேண்டாம்; நீட் தேர்வை அடியோடு ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்று திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு உள்பட நாடு முழுவதும் மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் நுழைவுத்தேர்வை ரத்துச் செய்ய வலியுறுத்தி திராவிடர் கழகம் சார்பில் இன்று (மே 16) அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அந்த வகையில், சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே திராவிட கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக செய்தித்தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி., திமுகவின் மாநில மாணவரணிச் செயலாளர் வீரமணி மற்றும் மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, எஸ்டிபிஐ, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், "நீட் தேர்வை ஒரு சதியாகதான் பார்க்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கின்றது. வடமாநிலங்களில் மட்டும் ஏன் நீட் தேர்விற்கான வினாத்தாள் கசிகிறது? தமிழ்நாடு முன்னேறுவது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. மனு தர்மத்திற்கு இங்கே வேலை இல்லை. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் திமுக ஏற்கனவே தீர்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளது. இந்த விஷயத்தை பற்றி பேச காங்கிரஸ் அச்சப்பட்டது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்துப் போராடும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி, "மருத்துவம் மற்றும் தொழில் கல்வியில் தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறது. அது இந்தியாவிலேயே வியப்படையக் கூடிய மாநிலமாக இருக்கிறது. தந்தை பெரியார் மண்ணில் மனுதர்மத்திற்கு இடமில்லை. அதற்கு குலக்கல்வி இடம் கொடுக்காது. தமிழ்நாட்டில் தொடங்கிய எந்த ஒரு போராட்டமும் இதுவரை தோற்றதாக வரலாறு கிடையாது.
சாதாரண தாய்மார்களும் நீட் தேர்வு எதிராக போராடி வருகின்றனர். நீட் தேர்வு மட்டும் இங்கு வரவில்லை. ஒரு திருடன் வருவதுபோல் மனு தர்மம் கொண்டு வந்துள்ளனர். ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு படிப்பை கொடுக்கக் கூடாது, அது அரசியல் சட்டமாக இல்லையே, அதற்கு பதிலாக நீட் தேர்வு கொண்டு வந்துள்ளனர். மிகப்பெரிய ஆபத்து உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். மருத்துவம், சட்டம், பொதுக்கல்வி என அனைத்திற்கும் நுழைவுத்தேர்வு கொண்டு வந்துள்ளனர். நீட் தேர்வால் மாநில உரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு முதல் ஆன்லைன் மூலம் நீட் தேர்வாம். அது இதை விட மோசம். ஆன்லைன் மூலம் நடந்தாலும் கேள்வி தாள் முன்கூட்டியே வெளியாக வாய்ப்பு உள்ளது. ஆன்லைன் இல்லை, அடியோடு நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாடு பெரியார் மண், சுயமரியாதை மண்; ஒன்றுபடுவோம் வென்று காட்டுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் பேசுகையில், "நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே எதிரானது; மாணவச் செல்வங்களுக்கு மட்டுமல்ல, மக்களுக்கு எதிரானது. ஆகவே இதை முழுவதும் கைவிட வேண்டும் என்பதுதான் நமது முதன்மையான கோரிக்கை. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை பொறுத்தவரை தொடர்ந்து நீட் தேர்வை முற்றாக கைவிட வேண்டும். இது தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கை அல்ல, இந்திய தேசத்தின் கோரிக்கை என்று திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
நீட் தேர்வின் மூலம் எளிய மக்கள் கல்வி பெற முடியுமா? என்றால் இல்லை. தேர்ச்சிப் பெற்றால் கூட அவர்கள் அரசு நிர்ணயிக்கின்ற கட்டணத்தை செலுத்த முடியாத அளவிற்கு தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கட்டண வரையறையை செய்துள்ளனர். இந்த நீட் தேர்வால் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் கொள்ளையைத் தடுக்க முடியவில்லை என்பதுதான் எதார்த்தம்" என்றார்.