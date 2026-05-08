எங்களிடம் யாரும் ஆதரவு கேட்கவில்லை; நாங்களும் யாருக்கும் ஆதரவு தரவில்லை- நயினார் நாகேந்திரன்
"தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாழ்வு கொடுத்த இயக்கம் திமுக. திமுகவிற்கு காங்கிரஸ் துரோகம் செய்து விட்டது. அதிகாரம், பதவி எங்கே கிடைக்கும் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் நினைக்கிறார்கள்" என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
Published : May 8, 2026 at 3:29 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசியல் சூழலை பொறுத்தவரை பாஜகவிடம் யாரும் ஆதரவு கேட்கவில்லை. பாஜகவும் யாருக்கும் ஆதரவு தரவில்லை என்று தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், அக்கட்சியின் கலந்தாய்வு கூட்டம், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்திற்குப் பின் பாஜக மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட 27 பாஜக வேட்பாளர்களும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
தேர்தலில் பாஜகவின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது என்பது குறித்து அலசப்பட்டது. பாஜகவை பொருத்தவரை மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை மதிக்கிறோம். எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை இல்லாத சூழலில் கூட ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகம் தீவிரமாக முயற்சி செய்கிறார்கள்.
திமுக, அதிமுக, பாமக என அனைவருக்கும் மக்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளனர். மக்கள் தீர்ப்பு முழுவதுமாக ஒருவருக்கு மட்டுமே சாய்ந்துள்ளது என்பதை சொல்ல முடியாது. வெற்றி, தோல்விகளை பார்த்து அரசியல் செயல்பாடுகளை பாஜக தீர்மானிப்பது அல்ல. மக்களுக்காக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஒரு சதவீதம் கூட ஒருபோதும் குறைத்துக் கொள்ளாமல் மக்களிடம் இருப்போம், மக்களுக்காக உழைப்போம்.
பெரும்பான்மையான மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்களித்துள்ளனர். ஆளுநர் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை பின்பற்றி செயல்படக் கூடியவர்.
தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாழ்வு கொடுத்த இயக்கம் திமுக. காங்கிரஸ் கட்சி, திமுகவிற்கு துரோகம் செய்துள்ளது. அதிகாரம், பதவி எங்கே கிடைக்கும் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் நினைக்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
திமுக, அதிமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்கும்பட்சத்தில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன? என்று செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, "பாஜக தேசியக் கட்சி. தேசியத் தலைமைதான் முடிவெடுக்கும். சட்டப்படி ஆளுநர் கேட்கும் ஆதரவு உறுப்பினர் எண்ணிக்கை விவரத்தை தவெக கொடுக்க வேண்டும். தவெக கொடுத்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் தான் ஆளுநர் செயல்படுகிறார். கூட்டணி விவகாரத்தில் கட்சித் தலைமை தான் முடிவு எடுக்கும்" என்றார்.
இதையடுத்து செய்தியாளிடம் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், "தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக ஒரு இடத்தில் தான் வெற்றி பெற்றுளது. மக்கள் முழு அதிகாரம் வழங்கவில்லை என்றாலும் தொடர்ந்து தமிழக மக்களுக்காக உழைக்கும் கட்சியாக பாஜக இருக்கும்.
அதே சமயத்தில், தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை பாஜக தலைவணங்கி ஏற்றுக் கொள்கிறது. மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறோம். நாங்கள் யாருக்கும் ஆதரவு தரவும் இல்லை; ஆட்சியில் பங்கும் கேட்கவில்லை. நாங்கள் இதுவரை தமிழக அரசியல் களத்தில் எந்த நிலைப்பாட்டையும் எடுக்கவில்லை. எங்களிடம் யாரும் ஆதரவு கேட்கவில்லை. நாங்களும் யாருக்கும் ஆதரவு தரவுமில்லை.
தங்களிடம் 35 சதவீத வாக்குகள் இருப்பதாகக் கூறி தவெக தரப்பில் ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியுள்ளனர். ஆனால் ஆளுநர் பெரும்பான்மை ஆதரவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை விவரத்தை தாருங்கள் என கூறியுள்ளார். ஆளுநர் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதை கேட்கிறார். எனவே தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மை ஆதரவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை விவரத்தை ஆளுநரிடம் அளிக்கலாம். இல்லையென்றால் விஜய் நீதிமன்றத்திற்கும் செல்லலாம்" என்றார்.