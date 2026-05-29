அதிமுகவை யாராலும் அழிக்கவும் முடியாது; முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆவேசம்
லால்குடி அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் மன்னிப்புக் கடிதம் வழங்கி மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 29, 2026 at 8:20 PM IST
திருவண்ணாமலை: அதிமுகவை யாராலும் அழிக்கவும் முடியாது, வீழ்த்தவும் முடியாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
மே 13- ஆம் தேதி அன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு மீது நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தனர். அதேபோல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற 4 எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, அதிமுகவில் அதிருப்தியில் இருந்த எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான நிர்வாகிகள் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து இணைந்தனர். இதனால் அதிமுகவில் நிலவிய உட்கட்சி பூசல் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. எனினும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், சி.வி.சண்முகம் ஆகியோர் தங்களது நிலைப்பாட்டை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அதிமுக சட்டமன்ற கொறடாவுமான அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்று (மே 29) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "குதிரை பேரம் மூலம் அதிமுக எம்எல்ஏக்களை விலை கொடுத்து வாங்க சிலர் முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால், தொண்டர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கத்தை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது; அழிக்கவும் முடியாது. ஒரு தலைவர் மறைந்தாலும் அந்த இயக்கத்தில் பல தலைவர்கள் உருவாக முடியும். அதிமுக என்பது வலுவான அடித்தளத்துடன் உருவான இயக்கம். பதவி ஆசை கொண்டவர்களும், அதிகாரத்தை எதிர்பார்த்து இயங்குபவர்களும் தான் இன்று கட்சியைவிட்டு வெளியேறுகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: இருமொழிக் கொள்கை இந்த மண்ணுக்கானது, எங்கள் மாணவர்களுக்கானது: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி
இயக்கத்திற்காக உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உரிய முன்னுரிமை வழங்குவார். சி.விஜயபாஸ்கர் தவறு செய்யமாட்டார் என நாங்கள் எண்ணுகிறோம். சி.வி.சண்முகத்தின் நிலைப்பாடு குறித்து அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும்; அதற்கு தாம் பதில் சொல்ல முடியாது. தனது கட்சியில் உள்ள நிர்வாகிகள் வேறு கட்சியிலிருந்து வரும் நபர்களால் பயப்பட தேவையில்லை. அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.
அதிமுகவை அழித்துவிடலாம் என்று சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த இயக்கத்தை ஒருபோதும் யாராலும் அழிக்க முடியாது. பிரிந்து சென்றிருந்த லீமா ரோஸ் மீண்டும் அதிமுகவிடம் வந்து மன்னிப்பு கடிதம் அளித்து இணைந்துள்ளார்" எனத் தெரிவித்தார்.