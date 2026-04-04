சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு கூடும் கூட்டத்தை பற்றி கவலை இல்லை - பெரம்பூர் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர்

பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

பெரம்பூர் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர்
பெரம்பூர் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 9:27 PM IST

சென்னை : சினிமா நட்சத்திரத்திற்கு வரும் கூட்டத்தை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை என பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பின்னர் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் மார்ச் 30-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 06-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை வரும் ஏப்ரல் 7-ம் தேதியும், வேட்புமனுவை திரும்ப பெற ஏப்ரல் 9-ம் தேதி கடைசி நாளாகும். இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வரும் ஏப்ரல் 09-ம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்நிலையில், மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.டி.சேகர் போட்டியிடுகிறார். ஏற்கெனவே இவர் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சி தோழர்களுடன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இதனைத்தொடர்ந்து, இன்று (ஏப்ரல் 4) காலை பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட வியாசர்பாடி அம்பேத்கர் கலை கல்லூரியில் உள்ள பெரம்பூர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீதாவிடம் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். முன்னதாக சர்மா நகர் பகுதியில் இருந்து கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் அவர் ஊர்வலமாக வந்தார். அவருக்கு கூட்டணிக் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர்.

ஏற்கெனவே பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஆர்.டி.சேகர் இரண்டு முறையும் 50,000 மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றார். வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”மூன்றாவது முறையாக பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவேன். சினிமா நட்சத்திரத்திற்கு வரும் கூட்டத்தை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும் இடையே மட்டுமே போட்டி. இந்த தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக போட்டியிடுகிறேன். ஆனால் முதல் முறையாக போட்டியிடுவது போல உணர்கிறேன்" என்றார்.

