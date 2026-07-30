பொறுத்திருந்து பாருங்கள்; ‘தவெக என்ன செய்தது என்று 5 வருடத்தில் தெரியும்’ - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
ராணுவம் வருகின்ற பொழுது முன்னே சென்று கண்ணி வெடிகளை அகற்றுவது போல த.வெ.க-வுக்கு மதிமுக செயல்படும் என ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ இந்த நிகழ்வில் பேசியுள்ளார்.
Published : July 30, 2026 at 12:43 PM IST
சென்னை: தவெக அரசு என்ன செய்தது என்று 5 வருடத்தில் தெரியும், சில அறிவாளிகளுக்கு இரண்டு மாதத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள ரம்ஜான் மஹாலில் கேரளா தன்னார்வ அமைப்பான அப்துல் கலாம் ஸ்டடி சென்டர் சார்பில் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் தேசிய விருது 2026 வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவிற்கு ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் தேசிய விருதை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் வழங்கினார். மேலும், அதற்கான சான்றிதழை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் கலந்துகொண்டார்.
இதனைத்தொடர்ந்து, மேடையில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, ”தமிழ்நாட்டில் 8 தலித் அமைச்சர்கள் உருவாகுவதற்கு 75 வருடங்கள் ஆகியுள்ளது. இன்னும் இந்த அரசு என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்பது இன்னும் 5 வருடங்கள் கழித்துதான் தெரியும், இரண்டு மாதத்தில் தெரியாது. சில அறிவாளிகளுக்கு இரண்டு மாதத்தில் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை” எனக் கூறினார்.
அவரை தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், ”தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இந்த இனம் வாழ வேண்டும். இந்த மொழி வாழ வேண்டும் என்று தன் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்து கொண்டிருப்பவர் வைகோ. பேராசிரியர் காதர் மொகிதீன் மீது எனக்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கிறது. தமிழக அரசியல் சூழலில் பல்வேறு நேரங்களில் மிக முக்கியமான முடிவுகளை அவர் எடுத்திருக்கிறார். இந்த விருதுக்கு வைகோ எவ்வளவு தகுதி பெற்றவர் என்று பலர் பாராட்டி இருக்கிறார்கள்.
முதல்வர் விஜய்யை ஆதரித்து நீங்கள் எடுத்திருக்கின்ற முடிவு, மதிமுகவிற்கு மட்டுமல்ல நீங்கள் கடந்து வந்த பாதைக்கே சரியான முடிவு. நிச்சியமாக இறைவன் பதில் அளிப்பார்” என்றார்.
தொடர்ச்சியாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேசுகையில், “கேரள மாநில சகோதரர்கள் காலத்தால் மறையாத புகழைப் பெற்ற மாமனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பெயர் கொண்ட இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த விருதை எனக்கு வழங்கத் தீர்மானித்திருப்பார்கள் என்று நான் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
த.வெ.க அரசு என்ன சாதித்தது என்று கேட்கும் சில பேருக்கு சொல்கிறேன். முதலமைச்சர் விஜய் ஊழலை, கமிஷனை ஒழித்திருக்கிறார்.
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ஆர்.எஸ்.எஸ்., மற்றும் பாசிச சக்திகளை ஒழிப்பது தான் திராவிட இயக்கங்களின் கொள்கை. அதன்படி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தோடு கூட்டணிக்கு சென்றோம். ஆனால், அங்கு சுயமரியாதை விலக்கப்படுகிறது என்று பல பேர் சொன்னதால் அந்த கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறினோம்.
தவெக அரசு சமூக நீதி, மதச் சார்பின்மை காக்கும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்னார்கள். பா.ஜ.க-வுடன் கூட்டணி வைக்கும் அந்த முடிவை ஒருபோதும் விஜய் எடுக்க மாட்டார்.
தற்போது தவெக அரசை தகர்க்க பலர் திட்டமிடுகிறார்கள். ஆட்சி போய்விட்டது, அதிகாரம் போய்விட்டது, கமிஷன் வரவில்லை என்று ஆத்திரம் அடைகிறார்கள். அதனால்தான், அதிமுகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ஆட்சியமைக்க நாம் ஆதரவாக இருப்போம் என்று அரசியல் தற்கொலை முடிவை திமுக எடுத்தது. ஆனால், விஜய் தலைமையிலான தவெக ஒரு நாளும் பாஜக பக்கம் சாயாது.
ராணுவம் வருகின்ற பொழுது முன்னே சென்று கண்ணி வெடிகளை அகற்றுவது போல த.வெ.க-வுக்கு மதிமுக செயல்படும். திமுக படுதோல்வி அடையும், பூஜ்ஜியத்திற்கு செல்லும். இந்த அரசுக்கு நாங்கள் பக்கபலமாக இருப்போம்” எனத் தெரிவித்தார்.
அதன் பின்னர் பேசிய இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன், “தமிழின் பெருமைகளை தமிழ் மக்களின் வாழ்வுக்காக, தமிழ் மாநிலத்தின் உரிமைக்காக, தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற வைகோவுக்கு இந்த விருதை வழங்கும் இந்த குழுவிற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள்” எனக் கூறினார்.