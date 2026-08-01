எத்தனை வழக்குகள் போட்டாலும் சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம் - செந்தில் பாலாஜி
தவெக அரசு, எதிர்க்கட்சியினர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: எத்தனை வழக்குகள் போட்டாலும் சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம் என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
குதிரைப் பேர வழக்கில், நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனையின்படி முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி, சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் இன்று (ஆகஸ்டு 1) ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார். அப்போது, அவருடன் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாரும் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார்.
இதன் பிறகு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "வழக்கின் அடிப்படையில் நான் தங்கியிருந்த அறை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யவும், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த வேண்டியிருந்தது.
இதனால் தான் சில நாட்களுக்கு காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திடுவதில் இருந்து விலக்கு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். அதிகாரிகள் கேட்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் முழு ஒத்துழைப்புடன் பதிலளித்து வருகிறேன். விசாரணை முறையாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வழக்கில் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள அனைவரும் சட்டப்படி வழக்கை எதிர்கொள்ளத் தயாராக உள்ளனர். நாங்களும் எங்களுடைய வழக்கறிஞர்களுடன் ஆலோசித்து, சட்டப்படி இந்த வழக்குகளை எதிர்கொள்வோம்.
ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறை தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. அந்த வழக்கில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை புதிய வழக்கைப் பதிவு செய்துள்ளது. அதனால் இந்த வழக்கில் பல்வேறு சட்டரீதியான கேள்விகள் எழுகின்றன. இது தொடர்பாக மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன் விரிவாக ஆலோசித்து, அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்யப்படும்.
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தமிழக அரசு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசாக செயல்பட வேண்டுமெனில், மக்களின் அடிப்படை தேவைகள், கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளைத் தீர்ப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆனால், தற்போதைய தவெக அரசு அதற்கு பதிலாக எதிர்க்கட்சியினர் மீது தொடர்ந்து வழக்குகள் பதிவு செய்வதிலேயே அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
நான் மட்டும் அல்ல பலர் மீதும் தொடர்ந்து பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதை அனைவரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீதிமன்றம் இருக்கிறது. சட்டம் இருக்கிறது. வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். எத்தனை வழக்குகள் போட்டாலும், சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொள்வோம். இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்பதை நீதிமன்றத்தில் நிரூபித்து காட்டுவோம்" என தெரிவித்தார்.