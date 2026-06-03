88 நாட்களாகியும் காவல் மரணத்திற்கு நீதி கிடைக்கவில்லை; அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம் முறையிட்ட ஆகாஷ் டெலிசன் உறவினர்கள்
விசாரணை என்கிற பெயரில் காவல் மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது. குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைக்கும் நோக்கில் சிபிசிஐடி செயல்பட்டால் அரசின் மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை வீண் போகும் என்றும் அவர் கூறினார்.
Published : June 3, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: ஆகாஷ் டெலிசன் காவல் மரண வழக்கில் நியாயம் கேட்டு போராடி வரும் குழுவினர், சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாரை இன்று சந்தித்து முறையிட்டனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஆகாஷ் டெலிசன். போலீஸாரால் விசாரணைக்கு அழுத்துச் செல்லப்பட்ட இவர், கடுமையான காயங்களுடன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால், அவர் மார்ச் 8 ஆம் தேதி அன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மேலும், உடற்கூராய்வில், அவரது உடலில் சுமார் 28 இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
ஆகையால், இது போலீஸாரின் சித்ரவதையால் ஏற்பட்ட மரணம் என கூறி ஆகாஷ் டெலிசனின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, கொலை மற்றும் எஸ்.சி, எஸ்.டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, அந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது.
அதேநேரத்தில், "குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம்" என 88 நாட்கள் ஆகியும் (இப்போது வரை) ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலைப் பெறாமல் அவரது உறவினர்கள் நீதிக்கான உரிமைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்து சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமாரை, ஆகாஷ் டெலிசன் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு போராடி வரும் குழுவினர் இன்று (மே 3) சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது தங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளை அவர்கள் அமைச்சரிடம் முன் வைத்துள்ளனர்.
இந்த சந்திப்பை அடுத்து போராட்ட குழுவைச் சேர்ந்த லெனின் என்பவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "ஆகாஷ் டெலிசனை கடந்த மார்ச் 8 ஆம் தேதி அன்று விசாரணை என்கிற பெயரில் தனிப்படை போலீஸார், அழைத்து சென்று அடித்து கொலை செய்துள்ளனர். இந்த கொடூர குற்றம் இழைத்தவர்களை கைது செய்ய சிபிசிஐடி குழு அமைக்கப்பட்டும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
88 நாட்களாக உடல் வாங்கப்படாமல் உள்ளது. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் 60 நாட்களுக்குள் விசாரணையை முடிக்க வேண்டும் என்பது விதி. ஆனால், இந்த சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டபோதும், இதுவரை முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூட குற்றமிழைத்தவர்களின் பெயர் சேர்க்கப்படாமல் உள்ளது. குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தால் மட்டுமே உடலை வாங்குவோம் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்.
இதுதொடர்பாக மானாமதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினரை அணுகியபோது சட்டத்துறை அமைச்சரை சந்தியுங்கள் என அவர் அறிவுறுத்தினார். இதன்படி, அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாரிடம் உடனடி நடவடிக்கைக் கோரி மனு அளித்துள்ளோம். இன்னும் 2 வாரங்களில் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
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திலீபன், குகன், சரத்குமார், காளீஸ்வரன், தேவேந்திரன், மனோகரன் ஆகிய ஆறு பேரிடம் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதை செய்தால் மட்டுமே உடலை திரும்பப் பெறுவோம்.
விசாரணை என்கிற பெயரில் காவல் மரணம் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. குற்றமிழைத்தவர்களை தப்பிக்க வைக்கும் நோக்கில் சிபிசிஐடி செயல்பட்டால், அரசின் மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை வீண் போகும். ஆகையால் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்து, இக்கொடூர சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்யப்பட்டால் மட்டுமே ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலை வாங்குவோம்" என்று திட்டவட்டமாக கூறினார்.