கடந்த 40 நாட்களில் ஒரு முதலீடும் தமிழ்நாட்டை விட்டுச் செல்லவில்லை - அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 25 முதலீட்டுத் திட்டங்கள், தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு சென்றுள்ளன; அவற்றின் மொத்த முதலீட்டு மதிப்பு ரூ.3.3 லட்சம் கோடி என்று அமைச்சர் எஸ்.கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 22, 2026 at 8:37 PM IST
சென்னை: கடந்த 40 நாட்களில் ஒரு முதலீடும் தமிழ்நாட்டை விட்டு செல்லவில்லை; எதிர்க்கட்சியின் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என்று தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் முடிவுற்ற பின்பு, தொழில் துறை அமைச்சர் எஸ்.கீர்த்தனா சட்டமன்றப் பேரவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துவிட்டு வெளியேறிவிட்டார். நாங்கள் ஆதாரங்களை முன்வைப்பதற்குள் அவர்கள் சென்றுவிட்டதால் அவையிலேயே பதிலளிக்க முடியவில்லை.
ஆந்திரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கு பல்வேறு தொழில் முதலீடுகள் சென்றுவிட்டதாக தொடர்ந்து கூறப்பட்டு வருகிறது. அதற்கான காரணங்களை சொல்கிறேன். அதற்கு முன்பாக, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில், அண்டை மாநிலங்களுக்கு சென்ற முதலீட்டுத் திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக கூறுகிறேன்.
கடந்த ஆட்சியில் இழந்த முதலீட்டின் மதிப்பு ரூ.3.3 லட்சம் கோடி
கடந்த ஆட்சியில் 25 முதலீட்டுத் திட்டங்கள், தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு சென்றுள்ளன. அவற்றின் மொத்த முதலீட்டு மதிப்பு ரூ.3.3 லட்சம் கோடி. இதன் காரணமாக சுமார் 2 லட்சத்து 3 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்புகளை தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் இழந்துள்ளனர். இந்த முதலீடுகளால் ஏழு மாநிலங்கள் பயனடைந்துள்ளன.
2024-இல் வெளியேறிய திட்டங்கள்
2024-இல் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் செமிகண்டக்டர் ஃபேப் திட்டம், சுசுகி மோட்டார் நிறுவனத்தின் ஆட்டோமொபைல் திட்டம், மைக்ரான் டெக்னாலஜியின் ஏடிஎம்பி திட்டம் ஆகியவை குஜராத்திற்கு சென்றன. JSW குழுமத்தின் மின்சார வாகன பேட்டரி மற்றும் ஸ்மெல்டிங் திட்டம் ஒடிசாவிற்கு சென்றது. டொயோட்டா மோட்டார் நிறுவனத்தின் திட்டம் மகாராஷ்டிராவிற்கு சென்றது. ஆனால், வெறும் 30 நாட்களில் ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு முதலீடுகளை அனுப்பிவிட்டதாக எங்களை குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
ரகுநாதன் குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம்
குறிப்பாக, அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனத்தின் முதலீடு ஆந்திராவுக்கு சென்று விட்டதாக இந்திய தொழில் முனைவோர் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவர் ரகுநாதன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். உண்மையில், அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனம் தற்போது இந்தியாவில் இரண்டு புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளது. அவற்றில் ஒன்று ஆந்திராவின் ஸ்ரீசிட்டி அருகே ஏற்கனவே அந்த நிறுவனம் வைத்திருக்கும் நிலத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இது புதிய திட்டம் அல்ல.
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ஒரு கிரீன்ஃபீல்ட் அல்ட்ரா மெகா திட்டத்திற்காக தமிழ்நாட்டுடன் கலந்தாய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் தொடர்ச்சியாக தென்தமிழகத்தில் நிலம் தேர்வு செய்யும் பணியை நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது. ஆந்திரப் பிரதேசத் திட்டம், தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் கிரீன்ஃபீல்ட் திட்டத்தை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது என நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது.
ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெவே நான்கு உற்பத்தி ஆலைகளையும், ஒரு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஆலையையும் இயக்கி வருகிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே ஒரு உற்பத்தித் தளத்தை அமைப்பது, அந்த நிறுவனத்தின் இடர்குறைப்பு உத்தியின் ஒரு பகுதியாகும். ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய ஆலை அதன் ஐந்தாவது ஆலை என அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் பிறகும் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் உற்பத்தி ஆலையை தமிழ்நாட்டின் செய்யாறில் தொடங்கி வைத்துள்ளது.
அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2024-இல் கையெழுத்திடப்பட்ட ஹைட்ரோ ஸ்டோரேஜ் திட்டத்திற்கான முதலீடு, தமிழ்நாட்டிலேயே தொடர்கிறது.
ரிலையன்ஸ் சோலார் மற்றும் பேட்டரி சேமிப்பு உற்பத்தித் திட்டம் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டு அரசுடன் எந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்திடப்படவில்லை. இந்தத் திட்டம் குறித்து எந்த மாநில அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்று ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
கூகுள் தரவு மையத் திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை, கூகுளின் மதிப்பீடு ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அக்னியாஸ் தொடர்பாக, வேம்பூரில் அமையவுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்காக சக்தி ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் டைக்கான் நிறுவனங்களுடன் தமிழ்நாடு அரசு இரண்டு முக்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்களுக்காக சுமார் 2,000 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதேபோன்ற திட்டத்திற்காக ராமநாதபுரத்தில் ஜீனஸ் நிறுவனத்திற்கும் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
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தற்போது கேப்ஸ் நிறுவனத்தின் செயற்கைக்கோள் மையத்தை தமிழ்நாட்டில் அமைப்பதற்கான வாய்ப்பைப் பெறுவதில் தமிழ்நாடு வலுவான நிலையில் உள்ளது.
சுரேஷ் சம்பந்தம் குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம்
மேலும், தொழில் அதிபர் சுரேஷ் சம்பந்தம் வெளியிட்ட பதிவிலும், பல நிறுவனங்கள் ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு சென்று விட்டதாக கூறப்பட்டிருந்தது. ஹிண்டால்கோ நிறுவனம் தமிழ்நாட்டுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை.
2020–21-ஆம் ஆண்டிலேயே ஹைட்ரோ நிறுவனத்திடமிருந்து கையகப்படுத்தப்பட்ட அலுமினிய எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஆலையை ஹிண்டால்கோ நிறுவனம், ஆந்திராவின் குப்பத்தில் இயக்கி வருகிறது. அந்த ஆலையில் ஏற்கனவே தேவையான உள்கட்டமைப்புகள் இருப்பதால், புதிய ஆலையை அமைப்பதை விட அங்குள்ள ஆலையை விரிவாக்குவது அவர்களுக்கு எளிதாக உள்ளது. இது ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் ஏற்கனவே இயங்கி வரும் ஆலையின் விரிவாக்கத் திட்டம் மட்டுமே ஆகும்" என்று விளக்கம் அளித்தார்.