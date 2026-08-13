1,200 நாட்களை கடந்தும் தகவல் இல்லை- ரூபாய் 5,000 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
செயல்படாத அதிகாரிகளையும் செயல்பட வைப்பது தான் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் நோக்கம் என ஆர்டிஐ ஆர்வலர் என்.ஜி.மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 13, 2026 at 1:11 PM IST
மதுரை: தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கடிதம் அனுப்பி 1,200 நாட்களை கடந்தும் பதிலளிக்காத நிலையில் சம்மந்தப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 5,000 இழப்பீடு வழங்க மாநில தகவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மதுரை மாநகரில் உள்ள சத்யசாய் நகரை சேர்ந்தவர் என்.ஜி.மோகன். 'இந்தியன் குரல்' என்ற அமைப்பின் வாயிலாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து பல்வேறு நபர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 25-ம் தேதி மதுரை மாவட்ட நூலக ஆணைக் குழுவில் காலிப்பணியிடங்கள், பணியில் உள்ள பணியாளர் விவரம் மற்றும் எண்ணிக்கை, ஆண்டுவாரியாக நூல்களுக்கான வரவு, செலவு, தினக்கூலி பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் உள்ளிட்ட 10 தகவல்களை வழங்கக் கோரி மதுரை மாவட்ட நூலக அலுவலகத்திற்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
ஆனால் தகவல் அலுவலரிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராத நிலையில் 2023- ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 1- ஆம் தேதி முதல் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். அதற்குப் பிறகும் தகவல் வராத நிலையில் அதே ஆண்டு ஜூன் 5- ஆம் தேதி இரண்டாவதாக மேல்முறையீடு செய்தார். இதற்கு எந்த பதிலும் வராத நிலையில் கடந்த ஜூலை 17- ஆம் தேதி மாநில தகவல் ஆணையர் முன்பாக விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்நிலையில் தகவல் கோரி அனுப்பப்பட்ட கடிதத்திற்கு 1,200 நாட்கள் கடந்த நிலையிலும் எந்தவித பதிலும் அனுப்பாதது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு தகவல் ஆணைய ஆணையர் மதுரை மாநகர் சத்தியசாய் நகர் ரோஜா தெருவைச் சேர்ந்த என்.ஜி.மோகனுக்கு இழப்பீடாக ரூபாய் 5,000 வழங்க உத்தரவிட்டார்.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு என்.ஜி.மோகன் தொலைபேசி வாயிலாக அளித்த பேட்டியில், "பொதுமக்களுக்கான சேவையில் முக்கிய மைல்கல்லாக திகழ்வது தான் ஆர்டிஐ எனப்படும் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம். இந்த சட்டத்தின் வாயிலாக அரசு இயந்திரத்தை சாதாரண மக்களும் முடுக்கிவிட்டு செயலாற்ற வைக்க முடியும். ஆனால் அதையும் சிலர் முடக்க நினைக்கிறார்கள்.
தகவல்களை கேட்டவுடன் அனுப்பி வைக்கின்ற ஒரு சில அரசுத் துறைகளும், அதிகாரிகளும் பணியாற்றுகின்ற நம் தமிழ்நாட்டில்தான், எத்தனை முறை கடிதம் அனுப்பினாலும் உரிய பதிலை தராத அதிகாரிகளும் இருக்க தான் செய்கிறார்கள். அவர்களையும் இயங்க வைப்பது தான், இந்த தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் நோக்கம். அந்த அடிப்படையில் இது போன்ற விசாரணைகளும், அதற்குப் பிறகு தண்டனைகளும், ஜனநாயக நாட்டில் மிக அவசியமானவை" என்றார்.