ETV Bharat / state

இந்த ஆண்டு சுதந்திர தின தேநீர் விருந்து இல்லை - ஆளுநர் மாளிகை அறிவிப்பு

கட்டுரைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு நாளை நடக்கவிருந்த பரிசளிப்பு விழா வேறொரு நாளில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆளுநர் மாளிகை - கோப்புப்படம்
ஆளுநர் மாளிகை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 6:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நாடு முழுவதும் 80-வது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்படும் நிலையில், ஆளுநர் மாளிகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்படும் சுதந்திர தின தேநீர் விருந்து இந்த ஆண்டு இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சுதந்திர தினம் நாளை உற்சாகமாக கொண்டாடப்படவுள்ளது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதலமைச்சர் விஜய், முதன் முறையாக தேசிய கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், சென்னையில் நடைபெறும் சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. அவர் கேரளாவுக்கு முழுநேர ஆளுநராக இருப்பதால், அங்கு நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாலில் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக மக்கள் மாளிகை என அழைக்கப்படும் ஆளுநர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நாளை தமிழ்நாடு வருகிறார். அவரை வரவேற்பதற்காக தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் நாளை இரவு சென்னை வருகிறார் எனவும் மக்கள் மாளிகை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் ஆளுநர் மாளிகையில் முக்கிய விருந்தினர்களுக்கு தேநீர் விருந்து நடைபெறும். ஆளுநர் மாளிகை சார்பில் நடைபெறும் இந்த தேநீர் விருந்தில், முதலமைச்சர், உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, நீதிபதிகள், அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்பார்கள்.

இது மட்டுமல்லாமல், சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி நடைபெறும் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர், மாணவிகளுக்கும், தேநீர் விருந்தின் போது நடைபெறும் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பவர்களுக்கும் பரிசளிக்கப்படும்.

வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டு 150-வது ஆண்டு என்பதால், இந்த பாடல் குறித்து பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கட்டுரை போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. அந்தப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நாளை பரிசளிப்பு விழா நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கேரளாவில் இருப்பதால் பரிசளிப்பு விழா வேறு ஒரு நாளில் நடைபெறும் எனவும் மக்கள் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் தேநீர் விருந்து அளிக்கும் போது ஆளுங்கட்சி அல்லது எதிர் கட்சி ஆகியோரில் யாராவது ஒரு தரப்பினர் அதில் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணிப்பது தொடர்கதையாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் இந்தாண்டு தேநீர் விருந்து இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TNGOVERNOR
INDEPENDENCEDAY2026
FLAGHOISTING
RAJBHAVAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.