கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷின் பதவிக்கு உடனடி ஆபத்து இல்லை – சட்டப்பேரவை வட்டாரங்கள் தகவல்
சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்களுக்காக எம்எல்ஏ மீது சபாநாயகர் நேரடியாக இடைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 27, 2026 at 8:44 PM IST
சென்னை: பெண் அரசு அதிகாரிக்கு தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷின் பதவிக்கு உடனடியாக எந்த ஆபத்தும் இல்லை என சட்டப்பேரவை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.
கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரி விவகாரத்தில் தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக, அதிமுக, பாஜக, தேமுதிக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வந்தன.
இந்த சூழலில், கடந்த நவம்பர் 23-ஆம் தேதி, சம்பந்தப்பட்ட பெண் அரசு அதிகாரி, கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது புகார் அளித்திருந்தார். இதையடுத்து, கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி.யின் உத்தரவின் பேரில் தவெக எம்எல்ஏ மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்பட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் கள்ளக்குறிச்சி மகளிர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, விசாரணை அதிகாரி சிருஷ்டி சிங் தலைமையிலான போலீசார் அருள் விக்னேஷை இன்று கைது செய்தனர்.
எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவரது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி தொடர்பாக சட்டப்பேரவை வட்டாரங்களில் சில முக்கியத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன்படி, எம்எல்ஏ கைது செய்யப்பட்ட விவரம் தொடர்பாக, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், அவரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதியின் அலுவலகம், அவர் அடைக்கப்படும் சிறைச்சாலையின் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் ஆகியவற்றில் இருந்து சபாநாயகருக்குத் தகவல் அனுப்பப்படும். இந்தத் தகவல்கள் நாளை சபாநாயகருக்குக் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷைத் தகுதி நீக்கம் செய்வதற்கோ அல்லது இடைக்காலமாகப் பதவியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்வதற்கோ தற்போதைக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை எனச் சட்டப்பேரவை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.
சட்டப்பேரவைக்குள் நடைபெறும் ஒழுங்கீனங்கள் மற்றும் விதிமீறல்கள் தொடர்பாக மட்டுமே சபாநாயகர் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும். சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்களுக்காக எம்எல்ஏ மீது சபாநாயகர் நேரடியாக இடைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேபோல், எம்எல்ஏவைத் தகுதி நீக்கம் செய்வது என்பது நீதிமன்றம் வழங்கும் தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே அமையும். தகுதி நீக்கம் செய்யும் வகையிலான தீர்ப்பு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்டால், அதன் அடிப்படையில் அவரது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி தானாகவே பறிபோகும் என்றும் சட்டப்பேரவை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.