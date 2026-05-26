குதிரை பேரம் நடைபெறவில்லை; எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா செய்வது அவர்களின் விருப்பம் என்கிறார் செங்கோட்டையன்
ஏதாவது குற்றசாட்டு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் யாரையும் போய் பார்க்கவில்லை, தவெகவில் சேர்க்கவும் இல்லை என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறி உள்ளார்.
Published : May 26, 2026 at 4:33 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் நடைபெறவில்லை; குதிரை பேரம் நடத்தியது யார் என்பதை நாடு அறிந்துள்ளது என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்வது என்பவது அவரவர் விருப்பம், அவர்களின் ஜனநாயக உரிமை. தமிழகத்தில் நல்லாட்சி தருவதற்காகத்தான் பணநாயகத்தை முறியடித்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் முதல்முறையாக தவெக தலைவர் விஜய்யை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளைத் தெரிந்த பிறகு அனைவரும் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்" என்று பதில் அளித்தார்.
எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் அதே தொகுதியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு, "தற்போதுதான் அவர்கள் ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். காலம் பதில் சொல்லும்.
தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் நடைபெறவில்லை. குதிரை பேரம் நடத்தியது யார் என்பதை நாடு அறிந்துள்ளது. திமுகவின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சராக ஆகப்போவதாக சொன்னவர் யார்? என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு என்னிடம் கேள்வி சரியாக இருக்காது" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.
முதல்வர் விஜய்யுடன் எந்தெந்த அமைச்சர்கள் டெல்லி செல்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு, "அதுபற்றி முதல்வர் விஜய் முடிவு செய்வார். வழக்கமாக நிதி தேவைப்படும் துறைகளின் அமைச்சர்கள் டெல்லி செல்வார்கள்" என்றார்.
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 21 நாட்களில் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்திருக்கிறார்கள். மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த செங்கோட்டையன், "நானே ராஜிநாமா செய்துதான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். அது அவரவர் விருப்பம். அவர்களின் முடிவு" என்று தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த கேள்விக்கு, "தவெக அரசு பற்றி 6 மாதங்களுக்கு எந்த கருத்தும் சொல்லப்போவதில்லை என்று எதிர்க்கட்சியினர் தெரிவித்தனர். எங்களுக்கு உரிய அவகாசம் தர வேண்டும். குற்றங்கள் நடக்கும்போது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குற்றவாளிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்படுகிறார்கள். கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பொறுமையாக இருந்தால் ஒவ்வொன்றாக செய்ய முடியும்" என்று பதில் அளித்தார்.
அதிமுகவினரை அழைத்து வந்து தவெகவில் இணைப்பதாக தங்கள் மீது கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த கேள்விக்கு, "ஏதாவது குற்றசாட்டு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் யாரையும் போய் பார்க்கவில்லை, தவெகவில் சேர்க்கவும் இல்லை. நான் வெளிவந்த பிறகு அதிமுக சரிந்துள்ளது. அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி வேதனைப்படுகிறார்.
அதிமுக என்பது எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா அவர்களின் தொண்டர்களால் உருவானது. அவர்களின் படத்தை எடுத்துவிட்டு தனது படத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி வைக்க சொன்னால் அது எப்படி ஜனநாயகமாக இருக்கும்?" என்று செங்கோட்டையன் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கிடையே, செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா, தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் ஏற்று கொண்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.