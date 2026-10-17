அதிமுகவை எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி சட்டமன்றத்தில் தவெகவுக்கு வாக்களித்தவர்கள் எப்படி எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை கொண்டு வருவார்கள்? என்று அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : October 17, 2026 at 4:49 PM IST
சென்னை: அதிமுகவை எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
அதிமுகவின் 55-ஆவது ஆண்டு தொடக்க விழாவை ஒட்டி, அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் திருவுருவச் சிலைக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் .
தொடர்ந்து, அதிமுக கொடியை ஏற்றிவைத்த அவர், "திராவிடன் பீனிக்ஸ்" என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், "தி திராவிடியன் பீனிக்ஸ் என்ற புத்தகத்தை வெளியிடுவதை பெருமையாகக் கருதுகிறேன். இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு அதிமுகவின் வரலாற்றைக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்தப் புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
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இந்தப் புத்தகம் ஒரு தொடக்கமே தவிர, முடிவல்ல. இந்தப் புத்தகத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தொடர்பான பொருத்தமான வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஜெயலலிதா தனது வாழ்க்கையில் பல்வேறு சவால்களையும் துயரங்களையும் சந்தித்துள்ளார். அந்தச் சோதனைகள் அனைத்தையும் சாதனைகளாக மாற்றி, அதிமுக கட்சியைக் கட்டிக்காத்தவர்.
அதிமுகவை எம்.ஜி.ஆர். கடந்த 1972-ஆம் ஆண்டு தொடங்கினார். 54 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, 55-வது ஆண்டு மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. எம்.ஜி.ஆர். தொடங்கிய அதிமுகவை ஜெயலலிதா கட்டிக் காத்தார். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக 31 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த கட்சி. அதிமுக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் கட்சியின் தொடக்க விழாவை மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகிறார்கள். இந்த நிகழ்வு, அதிமுகவின் வரலாற்றில் முக்கியமான நாளாகும். அதிமுகவை எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது; அசைக்க முடியாது. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி மலர சபதம் ஏற்போம்" என்றார்.
பின்னர், அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க வேண்டும் என்று எஸ்.பி.வேலுமணி கூறியிருப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறி உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார்.
போகிற போக்கை பார்த்தால் முன்னாள் அமைச்சர்கள் முத்துசாமி, சேகர்பாபு, ரகுபதி உள்ளிட்டோரையும் அதிமுகவில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறுவார் போல தெரிகிறது.
அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரனும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒற்றுமையோடு கூட்டணியில் பயணித்து வருகின்றனர். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி தவெகவுக்கு சட்டமன்றத்தில் வாக்களித்தவர்கள் எப்படி எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை கொண்டு வருவார்கள்?
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அதிமுக பொதுச்செயலாளர் ஒருவருக்கு மட்டுமே அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்கும் அதிகாரம் உள்ளது. அதிமுகவை பலவீனப்படுத்தி, தவெக அமைச்சரவையில் சிலர் பதவி ஏற்க முடியவில்லை என்ற காரணத்துக்காக பொய்யான கருத்துக்களை பரப்புகிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.