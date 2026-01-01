உயிரிழப்புகள், குற்றங்கள் இல்லாத புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்: சென்னை மாநகர காவல் துறை பெருமிதம்
சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அருண் நேற்று சென்னை பெருநகரில் சிறப்பாக பணிகள் மேற்கொண்ட காவல் அதிகாரிகள், ஆளிநர்கள் மற்றும் ஊர்க்காவல் படையினரை பாராட்டி, அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
Published : January 1, 2026 at 5:35 PM IST
சென்னை: 2026 புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு காவல்துறை எடுத்த பல்வேறு தீவிர நடவடிக்கைகளின் பயனாக உயிரிழப்புகள் மற்றும் குற்றங்கள் நடக்காத புத்தாண்டாக அமைந்துள்ளது என்று சென்னை மாநகர காவல் துறை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளது.
உலகின் பல்வேறு மாநகரங்களை போலவே, சென்னையிலும் நேற்றிரவு 2026 ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின. புத்தாண்டு தின கொண்டாட்டங்களில் எவ்வித அசம்பாவிதங்கள் நடக்காமலும், விபத்தில்லாமலும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாகவும், மகிழ்ச்சியுடனும் கொண்டாடுவதற்கு சென்னை மாநகர காவல்துறையின் சார்பில் பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
மேலும், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவின் பேரில் காவல் கூடுதல் ஆணையர்கள், இணை ஆணையர்கள், துணை ஆணையர்கள் மேற்பார்வையில், உதவி ஆணையர்கள் தலைமையில், காவல் ஆய்வாளர்கள், உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவல் ஆளிநர்கள், போக்குவரத்து காவல் அதிகாரிகள், ஆயுதப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை என மொத்தம் 19,000 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். மேலும், காவல் துறையினருக்கு உதவியாக, சுமார் 1,500 ஊர்க்காவல் படையினரும் புத்தாண்டு பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர். மேலும் அவசர மருத்துவ தேவைகளுக்காக சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மொத்தம் 112 இடங்களில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
அத்துடன் மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் வாகன தணிக்கைகள், போக்குவரத்து சீர் செய்தல், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க ஒருவழி பாதை அமைத்தும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். புத்தாண்டை பொதுமக்கள் விபத்தில்லாமல் கொண்டாடும் நோக்கில் மேம்பாலங்கள் இரவு நேரங்களில் மூடப்பட்டும், கடற்கரை பகுதிகளில் பொதுமக்கள் நீரில் இறங்காமல் இருக்க தடுப்புகள் அமைத்தும், காவல் உதவி மையங்கள், கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
சென்னை பெருநகர காவல், சட்டம் -ஒழுங்கு, குற்றப்பிரிவு, போக்குவரத்து, ஆயுதப்படை மற்றும் சிறப்பு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த காவல் அதிகாரிகள் நேற்றிரவு முழுவதும் கண்காணிப்பு மற்றும் தீவிர சோதனைகளில் ஈடுபட்டனர்.
இதன் பயனாக, 2026 புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் சென்னை பெருநகரில் அமைதியாகவும், மகிழ்ச்சியுடனும் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன என்று மாநகர காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் புத்தாண்டு கொண்டாடத்தின்போது உயிரிழப்புகள் இல்லாமலும், விபத்துகள் தவிர்க்கப்பட்டும், குற்றங்கள் மற்றும் அசம்பாவிதங்கள் நடக்காமலும் தவிர்க்கப்பட்டதாகவும் மாநகர காவல் துறை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அருண் நேற்று புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது மாநகரில் சிறப்பாக பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொண்ட காவல் அதிகாரிகள், ஆளிநர்கள், ஊர்க்காவல் படையினரை பாராட்டி, அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.