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கூடங்குளத்தில் இருந்து எந்த தரவும் திருடு போகவில்லை; அணுமின் நிலைய நிர்வாகம் விளக்கம்

World Leaks என்ற அமைப்பு திருடியதாகக் கூறப்படும் ஆவணங்களில், அணுசக்தி பாதுகாப்பு தொடர்பான எந்த ஒரு தகவல்களும் இல்லை என்றும் நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் - கோப்புப்படம்
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 9:08 PM IST

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திருநெல்வேலி: அணுசக்தி பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தொடர்பான எந்த தரவும் திருடப்படவில்லை என கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய நிர்வாகம் தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இதுகுறித்து என்பிசிஎல் நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குநரான விஞ்ஞானி பிரதீக் அகர்வால் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், "2018 இல் ஒரு பொது டெண்டர் மூலம் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது.

பொதுச் சேவை வசதிகளுக்கான பொறியியல், கொள்முதல் / வழங்கல், கட்டுமானம் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதே அந்த ஒப்பந்தம். ஆகையால், இந்த ஒப்பந்தம் அணுசக்தி பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையது அல்ல. மேலும், இந்த டெண்டரின் அடிப்படையில் என்பிசிஐஎல் ஏலதாரர்களுக்கு குறிப்பிட்ட சில வரைபடங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விபரக் குறிப்புகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன.

இந்த தரவுகளுக்கும் அணுசக்தி பாதுகாப்பு அமைப்புக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இத்தகைய தரவுகளே ஹேக்கர்களால் திருடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன" என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, உலக கசிவுகள் என்ற அமைப்பு திருடியதாகக் கூறப்படும் ஆவணங்களில், அணுசக்தி பாதுகாப்பு தொடர்பான எந்த ஒரு தகவல்களும் இல்லை. அவை சாதாரண பொது சேவை வசதிகள் தொடர்பான தகவல்கள் மட்டுமே ஆகும். ஆகையால் எந்த பாதிப்பும் அணுமின் நிலையத்திற்கு இல்லை" என நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கூடங்குளம் பகுதியில் ரஷ்ய நாட்டு உதவியுடன் அணுமின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தற்போது 1 மற்றும் 2 ஆவது அணு உலைகள் மூலம் தலா ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதுதவிர எதிர்கால மின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு 3, 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய அணு உலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதில், மூன்று மற்றும் நான்காவது அணு உலைகள் அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி உள்ளன. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த உலைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது அணு உலைகள் தொடர்பான பாதுகாப்பு தகவல்களை 'உலக கசிவுகள்' (World Leaks) என்ற ஹேக்கர் குழு திருடியதாகவும், அந்த பாதுகாப்பு தகவல்களை வைத்து அந்த அமைப்பு மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் 'நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்பரேசன் ஆஃப் இந்தியா' (NPCIL) நிர்வாகத்தை மிரட்டி வருவதாகவும் அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்கள் வெளியாகின.

ரிலையன்ஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய யோட்டா (YOTTA) என்ற தனியார் நிறுவனம் தான் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது அணு உலைகள் அமைக்கும் பணியை ஒப்பந்தம் எடுத்துள்ளது. அந்நிறுவனம் சார்பில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் சர்வரை ஹேக் செய்து அதில் இருந்து தான் இந்த பாதுகாப்பு தகவல்கள் திருடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

சுமார் 19 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தகவல்கள் திருடப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அணு உலைகளின் பொறியியல் வரைபடங்கள், கட்டுப்பாடு, குளிர்விப்பு மற்றும் காற்றோட்ட அமைப்புகள் போன்ற முக்கிய தகவல்கள் திருடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுதவிர, அணு உலை தொடர்பாக உயரதிகாரிகள் நடத்திய முக்கிய ஆய்வு கூட்டங்கள் குறித்தும் இன்சூரன்ஸ் தொடர்புடைய கோப்புகளையும் அந்த அமைப்பு திருடியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதன் மூலம் நமது எதிரி நாடுகள் அல்லது பிற எதிரி அமைப்புகள், அணுசக்சி துறையில் இந்தியா கையாண்டு வரும் பாதுகாப்பு விஷயங்களை அடையாளம் காண வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளதாக அச்சம் எழுந்துள்ளது. மேலும், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதமே இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதாகவும், ஆனால், யோட்டா நிறுவனம் இந்த விஷயத்தை மத்திய அரசிடம் தெரிவிக்காமல் மறைத்துவிட்டதாகவும் தெரிகிறது.

ஓராண்டுக்கு பின் தற்போது இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளதால் இதுதொடர்பாக தற்போது மத்திய அரசின் என்பிசிஐஎல் நிறுவனம் விசாரணை நடத்த தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக சர்வரில் இருந்து எப்படி தகவல்கள் திருடப்பட்டன? என்னென்ன தகவல்கள் திருடப்பட்டது? என விசாரித்து வருகின்றனர்.

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TAGGED:

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