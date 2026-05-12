மயான வசதியில்லை; இறந்தவர் சடலத்துடன் உறவினர்கள் சாலை மறியல்
காமலாபுரத்தில் பட்டியலின மக்கள் மயானமாக பயன்படுத்தி வந்த இடம் வரை சாலையை அகலப்படுத்தியதால், இறந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்ய முடியாமல் அப்பகுதி மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
Published : May 12, 2026 at 10:56 PM IST
திண்டுக்கல்: இறந்தவர் உடலை அடக்கம் செய்ய மயான வசதி இல்லாததால், சடலத்தை சாலையில் வைத்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைரோடு அருகே உள்ள காமலாபுரம் கிராமத்தின் கிழக்கு பகுதியில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த 70 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். அந்த பகுதி மக்களுக்கு கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சுடுகாடு வசதி இல்லை. இதனால் அந்த பகுதியில் யாராவது இறந்து விட்டால், அவர்களின் சடலத்தை அந்த பகுதியில் சாலையோரம் உள்ள நீர்நிலை ஓடையில் அடக்கம் செய்து வந்தனர்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செம்பட்டியில் இருந்து காமலாபுரம் பிரிவு வரை செல்லும் அந்த சாலையை அகலப்படுத்தும் பணி நடைபெற்றது. அப்போது பட்டியலின மக்கள் மயானமாக பயன்படுத்தி வந்த இடம் வரை சாலையை அகலப்படுத்தி உள்ளனர். இதனால் அப்பகுதி மக்கள் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதில் பெரும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் காமலாபுரம் கிழக்குப் பகுதியில் வசித்து வந்த பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த முருகன் என்ற 70 வயது கூலித்தொழிலாளி மரணம் அடைந்தார். அவரது உடலை அடக்கம் செய்ய இடம் இல்லாததால் கோபமடைந்த உறவினர்களும், பொதுமக்களும் சுடுகாடு வசதி வேண்டும் என கூறி, முருகனின் உடலை மதுரை - செம்பட்டி சாலையில் வைத்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த போராட்டத்தால் பழனி - மதுரை சாலையில் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கி விடப்பட்டன. சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற போராட்டத்தால் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அம்மையநாயக்கனூர் காவல் ஆய்வாளர் சிவபாலன் மற்றும் காவல் துறையினர், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அங்கு நிலக்கோட்டை வட்டாச்சியர் மற்றும் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் வராததால் பொதுமக்கள் சமாதானம் அடையவில்லை. இதனால் சாலை மறியல் போராட்டம் சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்தது.
|இதையும் படிங்க.. முதல்வர் விஜய்யின் ஜோதிடருக்கு அரசு பதவி; காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக கடும் எதிர்ப்பு
இதையடுத்து, உயரதிகாரிகளிடம் பேசி புதிய மயான வசதி செய்துதர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல் துறையினர் உத்தரவாதம் அளித்தனர். காவல் துறையினர் சார்பில் முருகனின் உடல் புதைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டத்தை கைவிட்டுச் சென்றனர்.