ஆவின் நெய் விலையில் மாற்றமில்லை; மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான கமிஷன் குறைப்பு வாபஸ்
ஆவின் நெய் சில்லறை விலையிலேயே நுகர்வோருக்கு தொடர்ந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன என்று ஆவின் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: நெய் விலை உயர்த்தப்படவில்லை என ஆவின் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான கமிஷன் குறைப்பு உத்தரவையும் ஆவின் நிறுவனம் வாபஸ் பெற்றுள்ளது.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நெய் 500 மில்லி, 1 லிட்டர் பெட் ஜார், 1 லிட்டர் கார்டன் (Carton) ஆகிய தயாரிப்புகளுக்கான மொத்த விற்பனையாளர் (WSD) மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கான (Retailer) பில்லிங் விலை மற்றும் கமிஷன் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பான ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.
இது தொடர்பாக ஆவின் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் அஜய் யாதவ் வெளியிட்டிருந்த உத்தரவில், "ஆவினின் 500 மில்லி பெட் ஜார் நெய் மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை ஜிஎஸ்டி உள்பட ரூபாய் 332.42-க்கும், சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை ரூபாய் 342.60-க்கும் விற்பனை செய்யப்படும். எனினும், அதிகபட்ச சில்லறை விலையான ரூபாய் 365-ல் மாற்றமில்லை.
அதே போல், ஒரு லிட்டர் பெட் ஜார் ஆவின் நெய், மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை ரூபாய் 650.72 ஆகவும், சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை ரூபாய் 664.78 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், அதிகபட்ச சில்லறை விலையான ரூபாய் 700-ல் மாற்றமில்லை.
1 லிட்டர் கார்டன் நெய்க்கான மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை ரூபாய் 640.72 ஆகவும், சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை ரூபாய் 654.78 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அதிகபட்ச சில்லறை விலை ரூபாய் 690- ல் மாற்றமில்லை. இந்த புதிய பில்லிங் ஜூலை 15ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
பொதுமக்கள் வாங்கும் அதிகபட்ச சில்லறை விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. மாறாக, மொத்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கான பில்லிங் விலை மற்றும் கமிஷன் அமைப்பில் மட்டுமே திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆவின் விளக்கம் அளித்திருந்தது.
இந்த விலைப்பட்டியலை அனைத்து மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர் ஒன்றியங்களும் உடனடியாக அமல்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்கு பல்வேறு எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிலையில், மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான கமிஷன் குறைப்பு உத்தரவை வாபஸ் பெறுவதாக ஆவின் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக ஆவின் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஆவின் நெய்க்கான மொத்த விற்பனையாளர் (Wholesale Dealer - WSD) கமிஷன் குறைக்கப்பட்டதுடன், நெய்யின் சில்லறை விலையும் உயர்த்தப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவை. ஆவின் நிறுவனத்தின் அனைத்து வகை நெய்களும் தற்போதுள்ள அதே சில்லறை விலையிலேயே நுகர்வோருக்கு தொடர்ந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. எந்த வகை நெய்யின் சில்லறை விலையும் உயர்த்தப்படவில்லை.
மேலும், மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கான கமிஷனில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தம் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே, முன்பு நடைமுறையில் இருந்த கமிஷன் அமைப்பே தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்" என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.