ETV Bharat / state

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் புதியவர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை - கே.என். நேரு

மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி அமையும் என கே.என். நேரு நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

கே.என். நேரு
கே.என். நேரு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 10:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தலில் புதியவர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என். நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பாரிமுனை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என். நேரு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ஆகியோர் பங்கேற்று பேசினர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய கே.என். நேரு, "மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி அமைய அடித்தளமாக இந்தக் கூட்டம் அமைகிறது. இன்னும் எட்டு மாதங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரவுள்ளது. நம்மால் முடியும் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இந்தக் கூட்டம் அமைந்துள்ளது. வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் புதியவர்கள் யாரும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை" என்றார்.

மேலும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்க அவர் மறுத்துவிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு முறையும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கென தனித்துவமான நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. திமுக ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் என்றும் உங்களுடன் நாங்கள் இருப்போம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. நீங்களும் எங்களுடன் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறீர்கள். தூய்மைப் பணியாளர்களின் பணி மிகவும் கடினமானது. மழை, வெயில், இரவு, பகல், அரசு விடுமுறை என எதையும் பொருட்படுத்தாமல் 24 மணி நேரமும் சென்னையைத் தூய்மையாக வைத்திருக்கும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இன்று போலியான வாக்குறுதிகளை வழங்கி ஒரு கூட்டம் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. யார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். கவர்ச்சி இல்லாமல் வேறு எதை வைத்து நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள்? வேறு என்ன களப்பணி செய்தீர்கள்? இன்று ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் தாங்களே அமைச்சர்களாக இருந்தும், எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் திமுகதான் காரணம் என்று கூறி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றபோது கொரோனா பெருந்தொற்று உச்சத்தில் இருந்தது. அப்போது உறவினர்களைக் கூட சந்திக்க முடியாத சூழல் நிலவியது. அந்தக் கடினமான சூழலிலும் நான்தான் முதலமைச்சர், நான்தான் இதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும், இதற்கான தீர்வை நான்தான் காண வேண்டும்’ என்று முன்வந்து மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டவர் மு.க. ஸ்டாலின்.

இன்று ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அதிகாரம் கையில் இருந்தும், எதற்கெடுத்தாலும் திமுகதான் காரணம் என்று கூறுகின்றனர். அப்படியானால் அவர்கள் ஏன் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள்? திமுகவைக் குறை கூறும் அளவிற்கு அவர்கள் பலவீனமாக இருக்கிறார்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்

TAGGED:

K N NEHRU
MAYOR PRIYA
உள்ளாட்சி தேர்தல்
LOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.