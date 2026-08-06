காவிரியில் தான் தண்ணீர் வரவில்லை என்றால் வேளாண் பட்ஜெட்டிலும் எந்த திட்டமும் இல்லை - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
விவசாயிகளின் நண்பனாக திமுக எப்போதும் இருக்கும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 6, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: காவிரியில் தான் தண்ணீர் வரவில்லை என்று பார்த்தால் வேளாண் பட்ஜெட்டிலும் எந்த திட்டமும் வரவில்லை என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று (ஆக.05) தொடங்கிய நிலையில் இரண்டாம் நாளான இன்று (ஆக.06) 2026- 2027- ஆம் ஆண்டிற்கான வேளாண் பட்ஜெட்டை வேளாண்மை, உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு தலைவர்களும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்த வகையில், சட்டப் பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "பட்ஜெட் என்ற பெயரில் முதலமைச்சருக்கு ஜால்ரா அடித்திருக்கின்றனர். காவிரியில் தான் தண்ணீர் வரவில்லை என்று பார்த்தால் வேளாண் பட்ஜெட்டிலும் எந்த திட்டமும் வரவில்லை. பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. குறுவை சாகுபடி செய்ய முடியாத சூழல் நிலவுவதால் விவசாயிகள் பல்வேறு இன்னல்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
விவசாயிகளுக்கு ஆதரவை தெரிவிக்கும் வகையிலும், தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இன்று திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கருப்புச் சட்டை அணிந்து வந்திருக்கிறோம். சட்டப் பேரவையில் நாளை (ஆக.09) கேள்வி, பதில் நேரம் முடிந்தவுடன் விவசாயிகள் பிரச்சனைகள் குறித்து பேசுவதற்கும், ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து காவிரி விவகாரம் குறித்து பேசுவதற்கும் சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை கடிதத்தை வழங்கியுள்ளோம். கடிதத்தை ஏற்று சபாநாயகர் வாய்ப்பு கொடுப்பார் என்று நம்புகிறோம். காவிரி விவகாரம் மற்றும் விவசாயிகள் பிரச்சனைகள் குறித்து நாங்கள் பேரவையில் பேசும் போது முதலமைச்சர் பதில் கூறுவார் என்று நம்புகிறோம்.
பட்ஜெட்டை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் திராவிட மாடல் திட்டங்களின் பெயர்களை மாற்றி புதிய திட்டம் போல் அறிவித்துள்ளனர். ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும் எனக் கூறி ஏமாற்றியுள்ளனர். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ரூபாய் 50,000 வரை தள்ளுபடி என்றார்கள். விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று பின்னர் ரூபாய் 75,000 ஆக உயர்த்தினார்கள்.
காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் அனைவரும் கூறுகிறோம். கோரிக்கை வைக்கிறோம். அதற்கும் வழக்கம் போல் முதலமைச்சர் பதிலளிக்க மறுக்கிறார். காவிரி விவகாரம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று சபாநாயகரிடம் கடிதம் வழங்கியுள்ளோம். முதலமைச்சர் எப்போது வாயை திறந்து பேசுவார் என விவசாயிகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். நாங்களும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விவசாயிகளின் நண்பனாக திமுக எப்போதும் இருக்கும்.
நாங்கள் சட்டப் பேரவையில் கேள்விகளை எழுப்புவோம். தைரியம் இருந்தால் முதலமைச்சர் பேரவையில் பதிலளிக்கட்டும்" என்று சவால் விடுத்தார்.