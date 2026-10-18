சென்னையில் அடித்து நொறுக்கிய கனமழை; முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் பேட்டி

சென்னையில் அடித்து நொறுக்கிய கனமழை; முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் பேட்டி
எல் நினோ ஆண்டு என்பதால் குறுகிய நேரத்தில் அதிக மழை பெய்யக்கூடும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை எதிர்கொள்ளவும் அரசு இயந்திரம் தயார்நிலையில் உள்ளதாக சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் தெரிவித்தார்.
Published : October 18, 2026 at 4:24 PM IST
சென்னை: சென்னையில் நேற்று பெய்த கனமழை காரணமாக எவ்வித உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை என்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 15-ம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்து வந்தது.
இந்த சூழலில், சென்னையில் நேற்று மாலை முதல் கனமழை கொட்ட தொடங்கியது. சென்னை மட்டுமின்றி காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்தது. எனினும், சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு கடந்தும் விடாமல் மழை அடித்து நொறுக்கியது. குறிப்பாக, வட சென்னையில் மிக கனமழை கொட்டியது.
அதிகபட்சமாக, பாரிமுனையில் ஒரே நாள் இரவில் 35.4 செ.மீ. அளவுக்கு மழை பதிவாகியது. மாநகரின் மற்ற பகுதிகளில் 11.5 செ.மீ. அளவுக்கு மழை பதிவாகியது.
இந்நிலையில், சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் இன்று (அக்.18) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்து சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் கூறுகையில், "வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள பெரிய அளவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவில் மழை பெய்துள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கிய மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அமைச்சர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இரவு முழுவதும் களத்தில் இருந்து மீட்பு மற்றும் மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகளை கண்காணித்து வருகிறார்கள்.
இன்று மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் மீண்டும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த மழையையும் எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் பெய்த மழைக்கு இதுவரை எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை. மேகவெடிப்பு காரணமாக இந்த மழை பெய்யவில்லை. இது கனமழை மட்டுமே. வானிலை ஆய்வு மையமும் இதனை உறுதி செய்துள்ளது.
கனமழை எச்சரிக்கையால் மருத்துவ முகாம்கள், நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. எல் நினோ ஆண்டு என்பதால் குறுகிய நேரத்தில் அதிக மழை பெய்யக்கூடும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை எதிர்கொள்ளவும் அரசு இயந்திரம் தயார்நிலையில் உள்ளது" என சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் தெரிவித்தார்.