எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் எதிர்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகங்கள் தயார்: பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை செயலாளர் சந்திரமோகன்
வடகிழக்கு பருவமழைக்கு இதுவரை எந்த உயிர்ச்சேதமும் ஏற்படவில்லை என வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 5:25 PM IST
சென்னை: எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் அதனை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகங்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன என சந்திரமோகன் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் கடந்த வாரம் தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது தீவிரம் அடைய தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி, கடந்த 17-ம் தேதி சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னையில் ஒரே நாள் இரவில் 35 செ.மீ. அளவுக்கு மழை கொட்டி தீர்த்தது.
இதில் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மழை நீர் தேங்கிய போதிலும், அடுத்த நாளே பெரும்பாலான பகுதிகளில் தண்ணீர் வடிந்தது.
இதனிடையே, அடுத்தடுத்த நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழை மிக தீவிரமடையும் எனக் கூறப்படுவதால், சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒருபகுதியாக, சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள கட்டுபாட்டு மையத்தில் தமிழகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள மழை பாதிப்புகள் குறித்து 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்றைய மழை பாதிப்பு குறித்து வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். அவர் கூறுகையில், "சென்னை திருவள்ளூர் , காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு , தென்காசி , திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சராசரியாக 66 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது.
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சென்னையில் எம்ஜி ஆர் நகர், வடபழனி, சைதாப்பேட்டை, கொளப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 10 சென்டி மீட்டருக்கு மேல் மழை பதிவாகியுள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கிய தண்ணீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையில் 2 மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளன. அவற்றை அப்புறப்படுத்தி விட்டோம். கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழை இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது . இதனை முன்னிட்டு, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
கடந்த 48 மணி நேரத்தில் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்துள்ளது. தற்போது வரை டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர்ச்சேதம் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை. தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு எந்த உயிர்ச்சேதமும் ஏற்படவில்லை. வீடுகள், குடிசைகள் சேதம் அடைந்ததாகவும் எந்த தகவலும் இல்லை. எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் அதனை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகங்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன" என சந்திரமோகன் தெரிவித்தார்.