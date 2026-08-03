சாதி, மதமற்றவர் சான்றிதழ்| நடிகர் பார்த்திபன் வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு
சாதி, மதமற்றவர் என சான்றிதழ் வழங்க வகை செய்யும் சட்டம் இயற்றுவதால் வேறு எந்த சட்டத்துக்கும் எந்த பாதிப்பு ஏற்படப் போவதில்லை என மனுவில் நடிகர் பார்த்திபன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : August 3, 2026 at 4:05 PM IST
சென்னை: சாதி மற்றும் மதமற்றவர் என சான்றிதழ் பெற விரும்புவோருக்கு உடனடியாக சான்றிதழ் வழங்கும் வகையில் சட்டம் இயற்ற உத்தரவிடக் கோரி நடிகர் பார்த்திபன் தொடர்ந்த வழக்கில் பதில் அளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடிகரும், இயக்குநருமான பார்த்திபன் தாக்கல் செய்த பொது நல மனுவில், "சாதி, மதமற்றவர் என சான்றிதழ் கோரிய விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்கும் வகையில் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கி அரசாணைகள் பிறப்பிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
ஆனால், அரசின் சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் விவகாரத்தில் ஆளுநருக்கும், அப்போதைய அரசுக்கும் இடையே சுமூக உறவு இல்லாததால், இந்த உத்தரவு கிடப்பில் போடப்பட்டது. தற்போது அது போன்ற சூழ்நிலை இல்லை என்பதால், தமிழ்நாடு அரசு சட்டம் இயற்ற உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரியுள்ளார்.
மேலும், "சாதி, மதமற்றவர் என சான்று வழங்க வகை செய்யும் சட்டம் இயற்றுவதால் வேறு எந்த சட்டத்துக்கும் எந்த பாதிப்பு ஏற்படப் போவதில்லை. தற்போது சாதி மதமாற்றவர் என சான்றிதழ் வழங்க சட்டங்கள் அல்லது உத்தரவுகள் ஏதும் இல்லாததால், புதிதாக சட்டம் இயற்றும் போது, சாதி, மதமற்றவர் என சான்று கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு பெரிய நிவாரணமாக அமையும்" என்றும் அந்த மனுவில் நடிகர் பார்த்திபன் மனுவில் தெரிவித்திருந்தார்.
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இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சாதி, மதமற்றவர் என சான்றிதழ் பெற விரும்புவோருக்கு உடனடியாக அதனை வழங்கும் வகையில் சட்டம் இயற்ற உத்தரவிடக் கோரி நடிகர் பார்த்திபன் தொடர்ந்த வழக்கில் நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்க தமிழ்நாடு அரசின் உள் துறை, வருவாய்த் துறை மற்றும் சட்டத் துறை செயலாளர்களுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து வழக்கின் விசாரணையை அவர்கள் ஒத்தி வைத்தனர்.