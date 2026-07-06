திமுக ஜென்-சி உறுப்பினர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டாலும் முன்ஜாமீன் இல்லை - உயர்நீதிமன்றம்
மனுதாரரின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு சமூகத்தின் மனசாட்சியை உலுக்குவதாக உள்ளது என்று நீதிபதி சி.குமரப்பன் தெரிவித்தார்.
Published : July 6, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக கருத்து பதிவிட்ட திமுகவின் ஜென்-சி ஒருங்கிணைப்புக்குழு உறுப்பினர் அன்பானந்தம் பகிரங்கமாக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டாலும் முன்ஜாமீன் வழங்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திமுகவின் ஜென்-சி ஒருங்கிணைப்புக்குழு உறுப்பினராக உள்ள அன்பானந்தம், சமூக வலைதள செயல்பாட்டாளராக உள்ளார். இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய், நடிகை த்ரிஷாவுடன் பிறந்த நாள் கொண்டாடியது தொடர்பாக வெளியான புகைப்படத்தை விமர்சித்து வீடியோ ஒன்றை அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.
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இந்த வீடியோ தொடர்பாக, தேன்கனிக்கோட்டை காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அன்பானந்தத்தின் வீட்டிலும் காவல் துறையினர் சோதனை நடத்தினர். இதையடுத்து, காவல் துறை பதிவு செய்த வழக்கில் தனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் அன்பானந்தம் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவருடைய மனுவை கிருஷ்ணகிரி நீதிமன்றம் நிராகரித்து விட்டது. இதையடுத்து, அவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர்.இளங்கோ, "அன்பானந்தம் யாரையும் மிரட்டவில்லை. பொது அமைதிக்கு எதிராக செயல்படவில்லை. பெண்களுக்கு எதிராக குறிப்பிட்டு எந்த கருத்தையும் பேசவில்லை. மனுதாரரின் கருத்து தொடர்பாக அவதூறு வழக்கு தான் தொடர முடியும்" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சி.குமரப்பன், "மனுதாரரின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு சமூகத்தின் மனசாட்சியை உலுக்குவதாக உள்ளது. முதலமைச்சர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் குறித்து எப்படி பேச முடியும்? எதிர் காலத்தில் இது போன்ற கருத்துகளை பதிவிட மாட்டேன் என்று கூறி நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்பதாக அறிவித்தாலும் முன் ஜாமீன் வழங்க முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து மனு திரும்ப பெறுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. வழக்கை திரும்ப பெற அனுமதித்த நீதிபதி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.