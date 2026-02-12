என்.எல்.சி-யில் ஒப்பந்தங்கள் வழங்கியதில் முறைகேடு? உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
என்.எல்.சி. உயர் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான புகாருக்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என புகார்தாரர் மணிகண்டனுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : February 12, 2026 at 2:58 PM IST
சென்னை: என்.எல்.சி-யில் ஒப்பந்தங்கள் வழங்கியதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, சிபிஐ விசாரணை நடத்தலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில், பல்வேறு கட்டுமானப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தங்களை வழங்கியதில் ரூ.442 கோடி அளவுக்கு முறைகேடுகள் நடந்து உள்ளதாகக் கூறி, கடலுாரை சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவர் சிபிஐ-யிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த புகாரின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், தனது புகார் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய சிபிஐ-க்கு உத்தரவிடக் கோரி அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், சாம்பல் விற்பனை, ஒப்பந்த விதிகளுக்கு மாறாக காலாவதியான டெண்டர்களின் காலத்தை நீட்டித்தது, 73,000 டன் அளவுக்கு செம்மண்ணை சட்ட விரோதமாக அகற்றியது உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் என்.எல்.சி., அதிகாரிகள் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
இந்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எம். நிர்மல் குமார் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, புகார்தாரர் தனது புகார் தொடர்பான முழு ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றும், விசாரணைக்கு அழைத்தும் ஆஜராகவில்லை என்றும் சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முகாந்திரம் இல்லாமல், நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியாது எனத் தெரிவித்த நீதிபதி எம். நிர்மல்குமார், என்.எல்.சி. உயர் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான புகாருக்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என மணிகண்டனுக்கு உத்தரவிட்டார்.
அதே போல, சிபிஐ விசாரணைக்கு அழைத்தால் ஆஜராகி, ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்து, விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் எனவும் மனுதாரருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஐக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தார்.