“ப்ரோ... யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க ப்ரோ” பேருந்து நடத்துநரிடம் கெஞ்சிய நிஷாந்த்; வெளியாகிய ஆடியோ
"தலையில் குல்லாவும், முகத்தில் மாஸ்க்கும் அணிந்திருந்த அவர், செல்ஃபோனில் பேசியபோது இரண்டையுமே கழற்றிவிட்டார். அவரை பார்த்தபோது எனக்கு அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது"
Published : November 17, 2026 at 9:00 PM IST
மதுரை: மதுரை நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்து சிக்கிய நிஷாந்த், தர்மபுரியில் பேருந்து நடத்துநரிடம் தன்னை காட்டிக்கொடுத்து வீடாதீர்கள் என்று கெஞ்சியுள்ளார். இந்த சம்பவத்தை அந்த நடத்துநர் விளக்கும் ஆடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
மதுரை காளவாசல் பகுதியில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கடந்த 12-ஆம் தேதி மிகப்பெரிய கொள்ளைச் சம்பவம் நடைபெற்றது. கடையின் கதவு உடைக்கப்படாலும், சுவர் கூட துளையிடப்படாமலும் சுமார் ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகளும், வைர நகைகளும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன.
இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், நகைக்கடை கொள்ளையில் ஈடுபட்ட யூடியூபர் நிஷாந்தை தர்மபுரியில் போலீசார் கைது செய்தனர். சேலம் செல்வதற்காக ஆம்னி பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்த நிஷாந்தை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். இதற்கு முன்பாகவே, இந்த கொள்ளைக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது தந்தை சுரேஷும், தோழி மீனாட்சியும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கெஞ்சிய நிஷாந்த்
ஆம்னி பேருந்தின் ஓட்டுநர் அளித்த தகவலின் பேரிலேயே, போலீசார் நிஷாந்தை கைது செய்தனர். அதற்கு முன்பாக பேருந்து நடத்துநர் அவரை அடையாளம் கண்டுவிட்டார். இதையடுத்து, தன்னை காட்டிக் கொடுத்து விடாதீர்கள் என நடத்துநரிடம் நிஷாந்த் கெஞ்சியதாக தெரிகிறது.
“ப்ரோ... யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க ப்ரோ” – பேருந்து நடத்துநரிடம் கெஞ்சிய நிஷாந்த்; பிடிபட்டது எப்படி? #tanishqgoldjewellery #maduraitanishqrobbery #tanishqheist #meenakshinachiyar #youtubernishanth https://t.co/w5kMWwWZpv— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 17, 2026
செல்ஃபோனை வாங்கிய நிஷாந்த்
இதுதொடர்பாக பேருந்து நடத்துநர் பேசும் ஆடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அந்த ஆடியோவில் நடத்துநர் பசுகையில், "பேருந்தை நிறுத்திவிட்டு அனைவரும் ஓய்வறைக்குச் சென்றபோது, நிஷாந்த் மட்டும் என்னிடம் செல்போனை வாங்கினார். அவரிடமும் செல்போன் இருந்தது. ஆனால், என்னிடம் அவர் செல்போன் வாங்கிக் கொண்டார்.
|இதையும் படிங்க: மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை: நிஷாந்த் தோழி மீனாட்சியின் பங்கு என்ன? - காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் விளக்கம்
அடையாளம் கண்ட நடத்துநர்
'நான் நிஷாந்த் பேசுகிறேன்' என யாரிடமோ பேசினார். அந்த வார்த்தைகள் மட்டுமே எனக்குக் கேட்டன. பின்னர் சிறிது தூரம் தள்ளிச் சென்று தனியாக நின்று பேசினார்.
தலையில் குல்லாவும், முகத்தில் மாஸ்க்கும் அணிந்திருந்த அவர், செல்போனில் பேசிய போது இரண்டையுமே கழற்றிவிட்டார். அவரை பார்த்தபோது எனக்கு அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது.
ப்ரோ, சொல்லிடாதீங்க ப்ரோ
அப்போது அவரிடம் நான், "நீங்க மதுரையா ப்ரோ" என கேட்டேன். உடனே என்னிடம் அவர், 'ப்ரோ... யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க ப்ரோ' என்று கெஞ்சினார்.
நானும், 'அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன்' என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்துவிட்டேன். ஆனால், எங்களது பேருந்து ஓட்டுநர் சற்று பயந்த சுபாவம் கொண்டவர். அவர் அதியமான் கோட்டை காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் தனது நண்பரும், வகுப்புத் தோழருமான போலீஸ்காரருக்கு போன் செய்து நடந்த விவரத்தைக் கூறிவிட்டார்.
போலீஸ் போட்ட ஸ்கெட்ச்
அவர் தான், பேருந்தை ஏதேனும் டீக்கடையில் நிறுத்துமாறு கூறினார். இதையடுத்து, யாருக்கும் சந்தேகம் ஏற்படாத வகையில் டீக்கடையில் பேருந்தை நிறுத்தினோம். பேருந்தின் கதவுகளை முழுமையாக பூட்டிவிட்டோம். பின்னர் நாங்கள் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தோம்.
அப்போது, அவர் எங்களைப் பார்த்து 'ப்ரோ', 'ப்ரோ'என்று அழைத்தார். அப்போது முகத்தில் மாஸ்க்கும், தலையில் குல்லாவும் அணிந்திருந்தார்.
சிறிது நேரத்திலேயே ஓட்டுநர் இருக்கையிலிருந்து குதித்து அவர் தப்பியோட முயற்சி செய்தார். ஆனால், போலீசார் அவரை பிடித்து விட்டனர்.
மூன்று பேர் யார்?
அவர் பயணத்திற்காக கொடுத்த டிக்கெட் பணத்தைக்கூட நாங்கள் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டோம். உண்மையில் அந்தப் பணத்தைக்கூட அவர் கொடுக்கவில்லை. அவரைப் பேருந்தில் ஏற்றிவிட வந்த மூன்று பேர்தான் அந்தப் பணத்தைக் கொடுத்தார்கள்" என அந்த ஆடியோவில் பேருந்து நடத்துநர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நிஷாந்தை பேருந்தில் ஏற்றிவிட வந்த மூன்று பேர் யார்? அவர்களுக்கும் கொள்ளைச் சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? அவர் பயணத்தின்போது யாரிடம் செல்ஃபோனில் பேசினார்? என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.