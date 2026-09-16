சமஸ்கிருத மொழியின் இலக்கிய வளத்தை உலகிற்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் - அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு
தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
Published : September 16, 2026 at 2:54 PM IST
சென்னை: சமஸ்கிருத மொழியின் செழுமை மற்றும் இலக்கிய வளத்தை நவீன தொழில்நுட்பம் வாயிலாக உலகிற்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.
மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள மெட்ராஸ் சமஸ்கிருத கல்லூரியில் நடைபெற்ற 'சமஸ்கிருத ஹெரிடேஜ் மாடல்' அறிமுக நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துக் கொண்டார். சமஸ்கிருத மொழி மற்றும் நூல்களுடன் இணைந்து செயல்படும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஓர் ஏஐ (AI) அமைப்பே இதுவாகும்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், "சமஸ்கிருத மொழியின் செழுமை மற்றும் இலக்கிய வளத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உலகிற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
இந்த மொழியின் இலக்கணத் துல்லியம் மற்றும் கட்டமைப்பு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே சிறப்பாக நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்போது தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் அதன் இலக்கிய வளத்தையும், அறிவையும் அனைவரும் எளிதாக அறிந்துகொள்ளும் வகையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும். சமஸ்கிருதத்தின் மீது உலக நாடுகளில் காணப்படும் ஆர்வத்தையும், பெருமையையும் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மேலும் வளர்க்க வேண்டும்.
குரோஷிய மொழியில் இன்றளவும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சமஸ்கிருதச் சொற்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. சமஸ்கிருதத்தின் தாக்கம் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவியுள்ளதற்கு இது சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. குறிப்பாக, சமஸ்கிருதத்தின் தாக்கம் இந்தியாவைத் தாண்டி பல்வேறு நாடுகளிலும் காணப்படுகிறது. பிலிப்பைன்ஸ், மத்திய ஆசியா மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளில் சமஸ்கிருதத்தின் தாக்கம் இருந்துள்ளது. வியட்நாமில் பழைமையான சிவன் கோயில் மற்றும் சமஸ்கிருத தொடர்புடைய ஆவணங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போது அறிவும், தொழில்நுட்பமும் ஒன்றோடொன்று நெருக்கமாக இணைந்துள்ள நிலையில், சமஸ்கிருத அறிவுப் பாரம்பரியத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இணைப்பதன் மூலம் புதிய அறிவையும், பல்வேறு பயன்பாடுகளையும் உருவாக்க முடியும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, தொழில்நுட்பத்தின் அவசியம் குறித்து பேசிய அவர், "தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியாது. சிறந்த நிலையை அடைவதற்கு, தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். சமஸ்கிருதம் ஒரு இயல்பான மொழி. அது மனித வாழ்க்கையுடனும், வாழ்வியலுடனும் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ள மொழியாகும். மக்கள் இந்த மொழியைக் கற்றுக்கொண்டு புரிந்துகொள்வதற்கான அடிப்படை கட்டமைப்பே தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணியை மேற்கொண்ட குழுவினரின் செயல்பாடுகளை நான் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன்" என தெரிவித்தார்.
பட்டமளிப்பு விழா
இதேபோல் சென்னை, மதுரவாயலில் அமைந்துள்ள டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 36 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா, சென்னை வேலப்பன்சாவடியில் உள்ள ஏ.சி.எஸ். மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 16) நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார்.
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மேலும், பல்கலைக்கழக வேந்தர் டாக்டர் ஏ.சி. சண்முகமும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்டு, சிறப்பு உரையாற்றினார். பின்னர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக் கொண்ட மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பல்வேறு துறைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
அத்துடன், தேர்ச்சி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த மாணவர்களுக்கு பதக்கங்களையும் வழங்கி அவர் சிறப்பித்தார். இவ்விழாவில் பல்கலைக்கழகத் தலைவர் பொறியாளர் ஏ.சி.எஸ்.அருண் குமார் மற்றும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.