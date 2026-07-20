முதல்வரின் கையை உடைப்பேன் என்று பேசலாமா? திமுக எம்எல்ஏ கைது தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கருத்து
முதல்வரை அவதூறாக பேசினால் தமிழக அரசு அதை பார்த்துக்கொண்டு அமைதியாக இருக்காது என அமைச்சர் நிரமல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : July 20, 2026 at 8:21 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சரின் கையை உடைப்பேன் என்று திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேசியதால் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கமளித்துள்ளார்.
'நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைபாடு'
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "டெல்லியில் நீட் தேர்விற்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது கண்டணத்திற்கு உரியது. நீட் தேர்வு நமக்கு தேவையில்லை என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை, நீட் தேர்வு மாணவர்களுக்கு எதிரானது. இந்த தேர்வை ஒன்றிய அரசு மட்டுமே தடுக்க முடியும்.
கடந்த கால திமுக ஆட்சியில் நீட் தேர்வை ஒழிக்க ரகசியம் இருப்பதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். அது போல ஒரு பொய்யான கருத்தை நாங்கள் சொல்ல முடியாது. மக்களுக்கு பொய்யான நம்பிக்கையை கொடுக்க முடியாது. நீட் தேர்வு மூலம் தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்குவோம் என கூறுவது பொய்யான தகவலாகும்.. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீட் தேர்வில் குளறுபடி தான் நடக்கிறது. எனவே இந்த குளறுபடியான தேர்வில் தரமற்றவர்கள் மருத்துவராக வர வாய்ப்புள்ளது. அந்த தேர்வே தேவையில்லை என்பது நான் எங்கள் நிலைப்பாடு" என்றார்.
இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஏற்கனவே கட்சியின் சார்பாக நாங்கள் எங்கள் கண்டணங்களையும், நிலைப்பாட்யைும் தெரிவித்துவிட்டோம்" என்றார்.
'மேகதாது விவகாரத்தில் 10 நாட்களில் முக்கிய முடிவு'
மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக முதல்வர் உடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டது குறித்தான கேள்விக்கு, "மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக அது சம்பந்தப்பட்ட வல்லூனர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் உடன் முதல்வர் தலைமையில் முதல் கட்ட ஆலோசனை மேற்கொண்டோம். வரக்கூடிய நாட்களில் மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க உள்ளோம். மேகதாது விவகாரத்தில் இன்னும் ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாட்களில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் என நாங்கள் அறிவிக்க உள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.
'திமுக எம்எல்ஏ கைது ஏன்?'
நடைபெறுவது சட்டத்தின் ஆட்சியா, சாத்தானின் ஆட்சியா என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ கைது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார் என்ற கேள்விக்கு, "விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ பேசியதை அனைவரும் பார்த்தோம், முதலமைச்சரின் கையை ஒடைப்பேன் என பேசி இருக்கிறார். அவர் பேசியதிற்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த கால திமுக ஆட்சியில் அவர்கள் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட நபர்கள் மீது குண்டாஸ் போட்டு உள்ளனர். 70 வயது பாட்டியை பிடிக்க ஐந்து தனிப்படை அமைக்கப்பட்ட சம்பவம் எல்லாம் கடந்த கால திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்றது" என்றார்.
மின் கட்டணம் குறித்து தலைமை பொறியாளர் வெளியிட்டுள்ள சுற்றிக்கை குறித்தான கேள்விக்கு, " மின் கட்டணம் தொடர்பாக நெல்லை மாவட்ட தலைமை பொறியாளர் வெளியிட்டுள்ள சுற்றிக்கை பொதுவானது. மக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இருக்க கூடாது என்ற காரணத்திற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதை சிலர் தவறாக பயன்படுத்தி உள்ளனர்.
தாம்பரத்தில் மின் பங்கீடு அதிகம் வருவதாக சிலர் கூறி உள்ளனர். அங்கு மீண்டும் கணக்கீடு செய்ய கூறி உள்ளேன். ஒரு சில இடங்களில் மின் கணக்கீடு எடுத்தவர்கள் தவறு செய்து உள்ளார்களா? என பார்த்து வருகிறோம். ஏன் என்றால் மின் கணக்கீடு எடுப்பவர்களில் 5,500 இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 800 பேர் தான் உள்ளனர்.
ஒரு வேலை அவர்கள் தவறுதலாக மின் கணக்கீடு எடுத்து இருந்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுளேன். இது தொடர்பாக நாளை மின் வாரிய அதிகாரிகள் உடன் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. தவறு செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.