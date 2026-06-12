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கேரளாவில் நிபா வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலி: தமிழ்நாட்டில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த உத்தரவு

கேரள மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த அதிகாரிகளுக்கு பொது சுகாதாரத்துறை உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 3:40 PM IST

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சென்னை: கேரளாவில் நிபா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் ஒருவருக்கு நிபா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை கேரள தமிழ்நாடு எல்லைகளில் சோதனையை தீவிர படுத்தியுள்ளது. இதன் அடிப்படையில், பொது சுகாதாரத் துறை அனைத்து மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்களுக்கும் விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது.

நிபா வைரஸ் என்பது வௌவால்கள், பன்றிகள் போன்ற விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோயாகும். பாதிக்கப்பட்ட வௌவால்கள் கடித்த பழங்களை உண்பது, தொற்றுள்ள வௌவால்கள் தங்கியிருக்கும் பாழடைந்த கிணறுகளில் இறங்குவது அல்லது நோயாளிகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதன் மூலம் வைரஸ் பரவுகிறது. காய்ச்சல், தலைவலி, வாந்தி, மூச்சுத் திணறல், தசை வலி மற்றும் கடுமையான நிலையில் மூளை வீக்கம் (Encephalitis) ஆகியவை இதன் அறிகுறிகள். வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்ட 6 முதல் 21 நாட்களுக்குள் அறிகுறிகள் தென்படும்.

பொதுமக்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு முறைகள் வருமாறு:

  • தரையில் விழுந்து கிடக்கும் அல்லது பறவைகள், விலங்குகள் கடித்த பழங்களை உண்ணக்கூடாது.
  • பழங்களை நன்கு கழுவிய பின்னரே பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • காய்ச்சாத பனைஞ்சாறு அல்லது பதநீர் (Raw date palm sap, toddy) அருந்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
  • நோயாளிகளையோ அல்லது விலங்குகளையோ கையாண்ட பிறகு சோப்பு போட்டு கைகளை நன்கு கழுவ வேண்டும்.
  • வௌவால்கள் வசிக்கும் பழைய கிணறுகள் அல்லது குகைகளுக்குள் நுழைவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
  • காய்ச்சல் மற்றும் மனநிலை மாற்றம் போன்ற அறிகுறிகளுடன் (AES) அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளை தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • குறிப்பாக கேரள மாநிலப் பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
  • நிபா வைரஸிற்கு எனத் தனிப்பட்ட தடுப்பூசியோ அல்லது மருந்தோ தற்போது இல்லை. எனவே, தீவிர அறிகுறி சார்ந்த சிகிச்சையே (Supportive care) வழங்கப்படுகிறது.
  • சந்தேகப்படும் நோயாளிகளைத் தனி வார்டுகளில் அனுமதிக்க வேண்டும் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் கட்டாயம் முழுமையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை (PPE Kit) அணிய வேண்டும்.
  • கேரளத்திலிருந்தும் வருபவர்களுக்கோ அல்லது கடுமையான காய்ச்சல் அறிகுறி இருப்பவர்களுக்கோ உடனடி பரிசோதனை செய்து, மாவட்ட கண்காணிப்பு பிரிவிற்குத் தகவல் தெரிவிக்க அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

கேரளா
HEALTH DEPARTMENT
NIPAH VIRUS
KERALA
நிபா வைரஸ்

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