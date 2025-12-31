புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்: சென்னையில் 19,000 போலீசார் குவிப்பு - பைக் ரேஸை தடுக்க தனிப்படை!
புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது பொது இடங்கள், குடியிருப்பு பகுதிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் பட்டாசு வெடிக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : December 31, 2025 at 8:59 AM IST
சென்னை: நாளை புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைக்கட்டி வரும் நிலையில், சென்னையில் 19 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், பைக் ரேஸ் உள்ளிட்ட பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தடுப்பதற்காக தனிப்படைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
2026ம் ஆண்டு புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளும், பார்ட்டி நிகழ்வுகளும் தயாராகி வருகின்றன. இதில் எவ்வித அசம்பாவிதமும் நடக்காமல் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவதற்கு சென்னை காவல்துறை பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
முக்கியமாக, கடற்கரை, வழிபாட்டு தலங்கள், ஷாப்பிங் மால்கள், திரையரங்கம் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, சென்னை நகரில் 19,000 போலீசார் பாதுகாப்புக்காக பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர். இவர்களுக்கு உதவியாக மேலும் 1,500 ஊர் காவல் படையினரும் புத்தாண்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர். புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு, இன்று (புதன்கிழமை) இரவு 9 மணி முதலாக முக்கிய இடங்களில் போலீசார் குவிக்கப்படவுள்ளனர் என சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, மயிலாப்பூர், கீழ்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி, தியாகராயநகர், அடையாறு, புனித தோமையர்மலை, பூக்கடை, வண்ணாரப்பேட்டை, புளியந்தோப்பு, அண்ணாநகர், கொளத்தூர் , கோயம்பேடு ஆகிய இடங்களில் மொத்தம் 425 இடங்களில் வாகன தணிக்கை செய்வதற்காக போலீசார் அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிர்ப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் அடங்கிய சாலை பாதுகாப்பு குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்கள், இருசக்கர வாகனத்தில் இரவு முழுவதும் ரோந்து சென்று பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவார்கள். மேலும், பொதுமக்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளையும் செய்வார்கள்.
பைக் ரேஸை தடுக்க தனிப்படைகள்
கடந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது, இளைஞர்கள் சட்டவிரோதமாக பைக் ரேஸ் நடத்தி பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன. உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டன. இதனை தடுக்கும் விதமாக, இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது பைக் ரேஸை தடுக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கிண்டி, அடையாறு, தரமணி, நீலாங்கரை, துரைப்பாக்கம், மதுரவாயல் பைபாஸ் சாலை, ஜிஎஸ்டி சாலை போன்ற பகுதிகளில் பைக் ரேஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக 30 கண்காணிப்பு சோதனை படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய கோயில்கள், தேவாலயங்கள், இதர வழிபாட்டுதலங்கள், பொது இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கடலில் இறங்க தடை
புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு, 31.12.2025 மாலை முதல் 01.01.2026 வரை பொதுமக்கள் கடல் நீரில் இறங்கவோ, குளிக்கவோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மெரினா, சாந்தோம், ஏலியட்ஸ், நீலாங்கரை உள்ளிட்ட கடற்கரைகளில் போலீசார் குதிரைகளில் சென்று கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள மணல் பகுதியிலும் தற்காலிக காவல் உதவி மைய கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அசம்பாவிதம் நடைபெறும் என கணிக்கப்பட்ட இடங்களை டிரோன்கள் மூலமும் கண்காணிக்க சென்னை காவல்துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
மது அருந்தும் இடங்களில் குழந்தைகளுக்கு தடை
அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட மனமகிழ் மன்றங்கள், ஓட்டல்கள், விடுதிகளுடன் கூடிய நட்சத்திர ஓட்டல்கள் ஆகிய இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பினை நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டும் என சென்னை காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், மது அருந்த அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் குழந்தைகள் அனுமதிக்கப்படக் கூடாது எனவும் கண்டிப்புடன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய இடங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகளவு கூடும் இடங்களின் அருகில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மருத்துவ குழுவினருடன் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொது இடங்கள், குடியிருப்பு பகுதிகள் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் பட்டாசு வெடிக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குடியிருப்பு பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கும், ஒலிப்பெருக்கிகளை பயன்படுத்துவதற்கும் காவல்துறை மற்றும் இதர துறைகளின் அனுமதியை பெற வேண்டும் என்றும், இதை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சென்னை காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.