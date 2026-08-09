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காரில் ஏறி விளையாடிய சிறுவன் உயிரிழப்பு; கதவு மூடிக்கொண்டதால் நேரிட்ட பரிதாபம்

கார் கதவுகள் மூடிக்கொண்டால் வெளியில் இருந்து காற்று உள்ளே வர முடியாது. கார் முழுவதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு நிரம்பிவிடும். காருக்குள் வெப்பநிலை பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 8:56 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கார் கதவு திடீரென மூடிக்கொண்டதில், அதில் ஏறி விளையாடிக் கொண்டிருந்த 9 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்துள்ள சிறுமுகை அருகே உள்ள பெத்திக்குட்டை கருப்புராயன் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வேலுமணி. இவர் தமிழ்நாடு அரசின் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் ஆபரேட்டராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி சுமதி. இவர்களுக்கு ஒரு மகளும், முகுந்த் என்ற 9 வயது மகனும் இருந்தனர். அங்குள்ள பள்ளியில் 4-ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

இதனிடையே, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் மணிவண்ணன் என்பவர் விடுமுறை நாட்களில் தனது காரை வேலுமணி வீட்டின் முன்பு நிறுத்திவிட்டு ஊருக்கு செல்வது வழக்கம். நேற்று விடுமுறை என்பதால் ஆசிரியர் மணிவண்ணன் தனது காரை வேலுமணியின் வீட்டுக்கு முன்பு நிறுத்திவிட்டு சென்றிருக்கிறார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை வெளியே யாரும் இல்லாத நேரத்தில், அந்த காருக்குள் முகுந்த் ஏறி விளையாடியதாக தெரிகிறது. அப்போது காரின் கதவுகள் தானாக மூடிக்கொண்டதாக தெரிகிறது. இதை பார்த்த சிறுவன், கதவை திறக்க முயன்றுள்ளான். ஆனால் கதவை திறக்க முடியவில்லை.

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ஒருகட்டத்தில், காருக்குள் காற்று இல்லாமல் சிறுவனுக்கு மூச்சு திணற தொடங்கியுள்ளது. இதில் சிறுவன் முகுந்த் மயக்கம் அடைந்துள்ளான். இந்நிலையில், மதிய வேளையில் ஆசிரியர் திரும்பி வந்து காரை திறந்து பார்த்தபோது சிறுவன் பேச்சு மூச்சு இன்றி இருந்துள்ளான்.

உயிரிழந்த சிறுவன்
உயிரிழந்த சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் சிறுவனை மீட்ட ஆசிரியர் மணிவண்ணன், சிறுமுகையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தார். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சைக்கு பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிறுவன் கொண்டு செல்லப்பட்டான்.

அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து சிறுமுகை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். காரை பூட்டிச் செல்லும் போது, சிறுவனால் கார் கதவை எப்படி திறந்து உள்ளே செல்ல முடிந்தது? கார் கதவு தானாக பூட்டிக்கொண்டது எப்படி? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

காருக்குள் கதவு மூடிக்கொண்டால் வெளியில் இருந்து காற்று உள்ளே வர முடியாது. இதனால் கார் முழுவதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு நிரம்பிவிடும். அதுமட்டுமின்றி, காருக்குள் வெப்பநிலை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இதனால் காருககுள் குழந்தைகளையும், சிறார்களையும் விளையாட அனுமதிப்பது ஆபத்தான விஷயமாகும்.

TAGGED:

மேட்டுப்பாளையம்
கார்
சிறுவன்
CRIME
CAR BOY DIED

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