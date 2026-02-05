பெலாரஸ் நாட்டில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழக தொழிலாளர்கள் - வீடியோ வெளியிட்டு மத்திய அரசுக்கு கண்ணீர் கோரிக்கை
கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனம், ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக குமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 9 தொழிலாளர்களிடம் 40 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டு அவர்களை பெலாரஸுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது.
February 5, 2026
கன்னியாகுமரி: பெலாரஸ் நாட்டில் சிக்கித் தவிக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 9 தொழிலாளர்கள் தங்களை மீட்குமாறு வீடியோ வெளியிட்டு மத்திய அரசுக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மீன்பிடித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களை செய்யும் தொழிலாளர்கள் சவுதி அரேபியா, துபாய், கத்தார்,குவைத் மற்றும் ஐரோப்பாவின் போலந்து, ஜெர்மனி, இத்தாலி போன்ற பல்வேறு நாடுகளிலும் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்த மாவட்ட தொழிலாளர்களை குறிவைத்து வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி, பல்வேறு மோசடிகளும் அவ்வபோது அரங்கேறி வருகின்றன. அவற்றில் ஒன்றாக இந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 9 தொழிலாளர்கள், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஓர் தனியார் நிறுவனத்திடம் சமீபத்தில் சுமார் 40 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்ததும், அத்தொழிலாளர் தற்போது பெலாரஸ் நாட்டில் சிக்கித் தவித்து வருவதும் தெரிய வந்துள்ளது.
அதாவது, குறிப்பிட்ட தனியார் நிறுவனம், குமரி மாவட்டத்தில் தங்கள் ஏஜெண்டுகள் மூலம் பெலாரஸ் நாட்டிற்கு கான்கிரீட் வேலை, டிரைவர் வேலை என பல வேலைகளுக்கு ஆட்கள் தேவை என அறிவித்துள்ளது.
இதனை நம்பி குளச்சல், ஆலஞ்சி பகுதிகளைச் சேர்ந்த 9 பேர் வெளிநாட்டிற்கு செல்ல அவர்களை தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து வெளிநாட்டிற்கு ஆட்களை அனுப்பி வைக்கும் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஏஜெண்ட் ஒருவர், இந்த தொழிலாளர்களிடம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் கிடைக்கும் என ஆசைவார்த்தைக் கூறி, ஒரு நபரிடம் தலா நான்கு லட்சம் ரூபாய் வீதம் 9 நபர்களிடம் இருந்து சுமார் 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியதாக தெரிகிறது.
அதன் பின்பு தொழிலாளர்கள் ரஷ்யாவுக்கு அருகே உள்ள பெலாரஸ் நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதும், அந்த நாட்டில் எதிர்பார்த்து சென்ற வேலை கிடைக்காத நிலையில், அவர்கள் ஒரு அறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு, போதிய உணவு கிடைக்காமல் கடும் குளிரில் பரிதவித்து வருவதும் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ மூலம் அறிய முடிகிறது. மேலும், வெளிநாட்டில் பரிதவித்து வரும் தாங்கள் தாயகம் திரும்ப உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர்.
பெலாரஸ் நாட்டில் சிக்கித் தவித்துரும் தொழிலாளர்கள் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், தங்களிடம் நான்கு லட்சம் ரூபாய் பணம் வாங்கிய ஏஜெண்டை ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டபோது, அவர்கள் தங்களது அழைப்பை ஏற்கவில்லை. தாங்கள் உரிய அடிப்படை வசதி கூட இல்லாத அறையில், போதிய உணவு, குடிக்க தண்ணீர் கூட இல்லாமல் அவதிப்படுவதாக பரிதாபமாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் தூதரகத்திற்கு சென்று புகார் தெரிவிக்கும் அளவுக்கு தங்களுக்கு வசதி இல்லாத நிலையில் உள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். தங்களை உடனடியாக மீட்டு தாய்நாட்டிற்கு அழைத்து வர மத்திய அரச உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.