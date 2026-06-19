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அயனாவரத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை; 9 பேர் கைது

இவர்கள் தவிர இன்னும் சிலருக்கும் இந்த போதைப்பொருள் வழக்கில் தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அவர்களையும் அயனாவரம் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 7:26 PM IST

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சென்னை: போதைப்பொருட்களை விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 7 பேர் மற்றும் அவர்களுக்கு அந்த போதைப்பொருட்களை விநியோகம் செய்த 2 பேர் என மொத்தம் 9 பேரை அயானவரம் காவல்நிலைய போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில், சென்னை மாநகரில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் அடிப்படையில் சென்னையில் உள்ள 12 காவல் மாவட்டங்களிலும் காவல் துணை ஆணையர்கள் மேற்பார்வையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு மாநகரம் முழுவதும் போலீஸார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, சென்னையில் போதைப்பொருட்களை வைத்திருப்பவர்கள், கடத்துபவர்கள், பதுக்கி வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் விற்பனை செய்பவர்களைக் கண்டறிந்து கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் இந்த தனிப்படை போலீஸார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், சென்னை அயனாவரம் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட திக்காகுளம் சாய்பாபா கோயில் அருகில் சிலர் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு தனிப்படை போலீசாருக்கு இன்று ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்தப் பகுதியில் இருசக்கர வாகனங்களுடன் நின்று கொண்டிருந்த சந்தேகத்திற்கிடமான 7 நபர்களை பிடித்து போலீஸார் விசாரணை செய்துள்ளனர்.

கைதான நபர்களின் புகைப்படம்
கைதான நபர்களின் புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர். இதனால் அவர்கள் அனைவரையும் போலீசார் சோதனைச் செய்தனர். அப்போது அவர்களிடம் தடைச் செய்யப்பட்ட மெத்தம்பெட்டமைன் மற்றும் கஞ்சா ஆகிய போதைப்பொருள்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது.

மேலும், அவர்களிடம் விசாரணை செய்தபோது, இந்த போதைப்பொருட்களை விற்பனைச் செய்ய கொண்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அந்த ஏழு பேரையும் கைது செய்த அயனாவரம் காவல் நிலைய போலீஸார், அவர்களை காவல்நிலையம் அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

கைதானவர்கள் அயனாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோபிநாத் (36), யுவகேஷ் (24), ராகுல் (19), ஸ்ரீதர் (23), புஷ்பராஜ் (22), மில்ட்டன் (24), கீழ்பாக்கத்தைச் சார்ந்த எபினேஷ் (24) ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது. இவர்களிடமிருந்து சுமார் 2.5 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன், 15 கிராம் கஞ்சா, 1 செல்போன் மற்றும் 2 இருசக்கர வாகனங்கள் ஆகியவற்றை போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.

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மேலும், கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், இவர்களுக்கு போதைப்பொருள் விநியோகம் செய்தது கீழ்ப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த அறுப்பு அப்பு என்கிற அப்பு (36), நம்மாழ்வார் பேட்டையைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் (22) என்பதும் தெரிய வந்தது. இவர்கள் இருவரையும் கைது செய்த அயனாவரம் தனிப்படை போலீசார், அனைவர் மீதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து, அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பின்னர் சிறையில் அடைத்தனர்.

இவர்கள் தவிர இன்னும் சிலருக்கும் இந்த போதைப்பொருள் வழக்கில் தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அவர்களையும் அயனாவரம் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

சென்னை போதைபொருள் பறிமுதல்
ARRESTED
NARCOTICS
NARCOTICS SALE
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