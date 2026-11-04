7 நாட்கள்... 9 உயிர்கள்... ஆழ்கடலில் மாயமான மீனவர்கள்: கண்ணீரில் மிதக்கும் குடும்பங்கள்
மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கடலோரக் காவல் படையினர் உதவியுடன் மாயமான 9 மீனவர்களையும், அவர்களது விசைப்படகையும் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 4, 2026 at 12:48 PM IST
சென்னை: நடுக்கடலில் மாயமான 9 மீனவர்களை தேடும் பணியில் இந்திய கடலோர காவல் படையினர் களமிறங்கியுள்ளனர்.
சென்னை, காசிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சூர்யா. இவர், செல்வழகன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில் 8 மீனவர்களுடன் சேர்ந்து, கடந்த ஏழு நாட்களுக்கு முன்பு ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றிருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், படகில் டீசல் குறைவாக இருந்த காரணத்தினால், கடந்த 29 ஆம் தேதி மீண்டும் காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்திற்குத் திரும்பி, தேவையான அளவு டீசலை நிரப்பிக் கொண்டு மீண்டும் இந்த மீனவக்குழு ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றது.
அந்த வகையில், நிஜாம்பட்டினம் துறைமுகம் அருகே கடைசியாக இவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதன்பிறகு, வயர்லெஸ் மற்றும் ஜிபிஎஸ் மூலமாக அவர்களைத் தொடர்புகொள்ள முயன்ற போது அவர்களிடம் இருந்து எந்தவிதமான தகவலும் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, மீனவர் சூர்யா, விசைப்படகு உரிமையாளர் செல்வழகனைத் தொடர்பு கொண்டு, கடலில் காற்று பலமாக வீசுவதாகவும், தங்களது விசைப்படகிற்குள் தண்ணீர் புகுந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அப்போது, எந்த இடத்தில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று விசைப்படகு உரிமையாளர் கேட்பதற்குள், ஓட்டுநர் சூர்யாவின் செல்போன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு, பின்னர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகியுள்ளது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினர், காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் உள்ள மீன்வளத் துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: காலை உறக்கத்தை கெடுக்கும் ரயிலின் ‘மிடில் பெர்த்’ - உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு என்ன?
இதையடுத்து, மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கடலோரக் காவல் படையினர் உதவியுடன் மாயமான 9 மீனவர்களையும், அவர்களது விசைப்படகையும் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் தங்களது உறவினர்களுக்கு என்ன ஆனது என்பது தெரியாமல் கண்ணீருடன் காத்திருக்கின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்திய கடலோர காவல் படையினர் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் கப்பல் மூலம் மீனவர்களை தேடி வருகின்றனர்.