கஞ்சா பயன்படுத்திய காவலர்கள்; மாவட்ட எஸ்.பி அதிரடி உத்தரவு
நீலகிரி மாவட்டத்தில் போதைப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், காவலர்களே கஞ்சா பயன்படுத்தி வந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : February 4, 2026 at 4:02 PM IST
நீலகிரி: கஞ்சா பயன்படுத்திய மூன்று காவலர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட எஸ்.பி என்.எஸ்.நிஷா உத்தரவிட்டுள்ளர்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் கடந்த மாதம் 21ம் தேதி காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது உதகை பகுதியை சேர்ந்த குரூஸ் (20) என்பவர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. இதனை தொடர்ந்து போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
போலீஸ் விசாரணையில் கஞ்சா விற்பனையில் உதகை மத்திய காவல்நிலையத்தில் பணிபுரியும் நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த காவலர் நசீர் அகமது என்பவருக்கும் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனை தொடர்ந்து நசீர் அகமதுவை காவல் துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் கைது செய்யப்பட்ட காவலர் நசீர் அகமதுவிடம் இருந்து மேலும் சில காவல்துறையினர் கஞ்சா வாங்கி பயன்படுத்தியதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இந்த விவகாரம் சிறப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
அதன்படி சிறப்புப் பிரிவு காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் நசீர் அகமதுவிடம் இருந்து எருமாடு காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் அபிசேகரன், கோத்தகிரி காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் மாயக்கண்ணன் மற்றும் மசினகுடி காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் சாந்தகுமார் ஆகிய மூவரும் கஞ்சா வாங்கியது தெரியவந்தது.
இதை தொடர்ந்து பணி நேரத்தில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் பயன்படுத்தியதாக 3 காவலர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து நீலகிரி மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் என். எஸ். நிஷா உத்தரவிட்டார். மேலும், இந்த சம்பவத்தில் சில காவல் துறையினருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் உயர் அதிகாரிகள், சிறப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் மூலம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் போதைப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் வேலியே பயிரை மேய்வது போல் காவல்துறையினர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது வேதனை அளித்து வருவதாகவும், வருகிற காலங்களில் இது போல் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது, கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் மட்டுமே போதைப் பொருட்களை நீலகிரி மாவட்டத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.