உதகையில் கோலாகலமாக தொடங்கிய ரோஜா கண்காட்சி

கோடை சீசனின் துவக்கத்தை அறிவிக்கும் இந்த ரோஜா கண்காட்சி, சுற்றுலாப் பயணிகள் மட்டுமின்றி புகைப்பட ஆர்வலர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு சிறப்பான அனுபவமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Published : May 14, 2026 at 4:13 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 4:40 PM IST

நீலகிரி: கோடை காலத்தை முன்னிட்டு உலகப் புகழ்பெற்ற உதகை அரசு ரோஜா பூங்காவில் 21-வது ரோஜா கண்காட்சி கோலாகலமாக துவங்கியது.

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கும் நீலகிரி மாவட்டத்தில், கோடை காலத்தை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் அரசு சார்பில் கோடை விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கோடை விழாவின் முதல் மற்றும் முக்கிய நிகழ்வாக ரோஜா கண்காட்சி நடைபெறுவது வழக்கம். இதனை காண ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் உதகைக்கு வருகை தருகின்றனர்.

அதைப்போல் இந்த ஆண்டு நடைபெறும் 21-வது ரோஜா கண்காட்சிக்கு “பறவைகளின் சொர்க்கம்” என்ற தனித்துவமான கருப்பொருள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதால், பூங்கா முழுவதும் வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பறவை உருவங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. சுமார் 2 லட்சத்திற்கு மேல் ரோஜா மலர்களைக் கொண்டு பல்வேறு அரிய பறவை இனங்களின் வடிவங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, 60 ஆயிரம் ரோஜாக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட அன்னப்பறவை, கழுகு, இருவாச்சி பறவை (Hornbill), கொண்டைக்குருவி (Bulbul), ஹாங்கரி பறவை (Hummingbird) உள்ளிட்ட 14-க்கும் மேற்பட்ட பிரம்மாண்ட மலர் வடிவங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சிவப்பு, மஞ்சள், வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, ஆரஞ்சு உள்ளிட்ட பல வண்ண ரோஜாக்கள் பூங்காவை மலர் கடலாக மாற்றியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு தேர்தல் காரணங்களால் ரோஜா கண்காட்சி 3 நாட்கள் மட்டுமே நடைபெற்ற நிலையில், இந்த ஆண்டு இன்று தொடங்கி 18 ஆம் தேதி வரை 5 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு அதிகரிக்கும் என தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கோடை சீசனின் துவக்கத்தை அறிவிக்கும் இந்த ரோஜா கண்காட்சி, சுற்றுலாப் பயணிகள் மட்டுமின்றி புகைப்பட, மலர் ஆர்வலர்களுக்கும் சிறப்பான அனுபவமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

21ST ROSE EXHIBITION IN OOTY
GOVERNMENT ROSE GARDEN IN OOTY
உதகை அரசு ரோஜா பூங்கா
21 வது ரோஜா கண்காட்சி
