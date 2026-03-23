நீலகிரி மாவட்டத்தில் இதுவரை ரூ.2.59 கோடி ரொக்கம் மற்றும் நகை பறிமுதல்

சுற்றுலா பயணிகளிடம் இருந்து பணம் மற்றும் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வழிகாட்டுதலின்படி உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு 48 மணி நேரத்திற்குள் திரும்ப வழங்கப்படும் என நீலகிரி ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்

நீலகிரி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 23, 2026 at 7:15 PM IST

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் இதுவரை 2 கோடியே 59 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நகை மற்றும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. இந்நிலையில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் இதுவரை நடத்திய தீவிர வாகன சோதனையில் 2 கோடியே 59 லட்சம் மதிப்பில் நகை மற்றும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மேலும், ”நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 9 பறக்கும் படைகள், குழு பிரிவு அலுவலர்கள், காவல்துறை பணியாளர்கள், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் என அனைவருக்கும் இதுவரை பயிற்சி அளித்துள்ளோம். தற்போது முதல் இந்த மாத இறுதிக்குள் (மார்ச் 31), தலைமை அலுவலர்கள், வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலையில் வாக்குப்பதிவை நடத்துபவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க உள்ளோம். இதற்கான பயிற்சி கால அட்டவணையை நாங்கள் தயார் நிலையில் வைத்துள்ளோம்.

நீலகிரி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின், கடந்த மார்ச் 15 முதல் 22 வரையிலான ஒரு வாரத்தில், சுமார் 2 கோடியே 59 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளோம். இதில் சுமார் 41 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணமும், சுமார் 2.18 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உலோகங்கள் அல்லது விலைமதிப்பற்ற பொருட்களும் அடங்கும். எங்கள் நடைமுறைப்படி, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களை விடுவிக்க 'பறிமுதல் விடுவிப்பு குழு' உள்ளது.

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் இருந்து எங்களுக்கு சில அறிவுறுத்தல்கள் வந்துள்ளன. சோதனையிடும் குழுக்கள் அவர்கள் உண்மையான சுற்றுலாப் பயணிகள் தானா? என்பதை ஆய்வு செய்து, பின் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். ஆனால், அவர்கள் தேவைக்கு அதிகமான ரொக்கம் அல்லது தங்கத்தை வைத்திருந்தால், எங்களால் நிச்சயமாகப் பறிமுதல் செய்ய முடியும். உரிய ஆவணங்களை அளித்தால் அவர்களுக்கு 48 மணி நேரத்திற்குள் திருப்பி கொடுத்து விடுவோம். இது போன்ற ஓரிரு சுற்றுலாப் பயணிகளின் புகார்கள் வரப் பெற்று, நாங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள்ளேயே அவற்றை விடுவித்தோம்” என்றார்.

