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கொடநாடு வழக்கு: புதிய வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க மாவட்ட நீதிபதி பரிந்துரை

கொடநாடு வழக்கில் வாதாடி வந்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் ராஜினாமா செய்ததால் புதிய வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க நீதிபதி பரிந்துரைத்துள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்ட நீதிமன்றம்
நீலகிரி மாவட்ட நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 7:25 AM IST

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நீலகிரி: கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கின் விசாரணையானது ஜூலை 17ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் புதிய சிறப்பு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க தமிழக அரசுக்கு மாவட்ட நீதிபதி பரிந்துரை செய்துள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கொடநாடு பங்களாவில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றது. இந்த சம்பவத்தில் இரவு காவலாளி ஓம் பகதூர் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் சயான், வாளையார் மனோஜ் உள்ளிட்ட 12 பேர் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டனர்.

வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான வாகன ஓட்டுநர் கனகராஜ் சாலை விபத்து ஒன்றில் உயிரிழந்தார். அதனை தொடர்ந்து மற்ற 11 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவர்கள் ஜாமீன் பெற்று வெளியே உள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு, உதகையிலுள்ள மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. இடையே இந்த வழக்கானது சிபிசிஐடி வசம் சென்ற நிலையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இதுவரை 240க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடைபெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் கொடநாடு வழக்கானது மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நேற்று (ஜூன் 19) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது சிபிசிஐடி போலீசார் தரப்பில் ஏடிஎஸ்பி முருகவேல் தலைமையிலான போலீசார் ஆஜராகினர். குற்றம் சாட்டப்பட்டோர் தரப்பில் வாளையாறு மனோஜ், சதீசன், தீபு, சந்தோஷ் ஆகியோர் மட்டுமே ஆஜராகினர்.

ஆனால் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பு சிறப்பு வழக்கறிஞர்களாக வாதாடி வந்த சாஜகான் மற்றும் கனகராஜ் ஆகிய இருவரும் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்ததால் இருவரும் நேற்று ஆஜராகவில்லை.

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வழக்கு விசாரணையின் போது தான் அரசு வழக்கறிஞர்கள் ராஜினாமா செய்தது குறித்து நீதிபதியிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞரை நியமிப்பதற்கு கால அவகாசமும் கோரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட நீதிபதி முரளிதரன், தமிழக அரசு கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கிற்காக புதிய சிறப்பு வழக்கறிஞர்களை நியமனம் செய்யுமாறு பரிந்துரைத்ததுடன், வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த (ஜூலை) மாதம் 17ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

KODANAD CASE
கொடநாடு வழக்கு
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KODANADU PROSECUTORS
KODANAD MURDER AND ROBBERY CASE

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